Nina, travailleuse du sexe BDSM: «je me vois presque comme une psy»

Il arrive que la Suissesse travaille sept jours sur sept, de 8 heures à 22 heures. Plus qu'un métier, cette prostituée confie «aimer le sexe», malgré les stéréotypes.

Je suis assise entre une chaise sexuelle BDSM, une cage en acier, une croix de Saint-André, un lit et, autour de moi, des godes de toutes les couleurs et de toutes les formes. Les rideaux rouges sont tirés, les néons bleus allumés.

La pièce sent les bougies parfumées à la vanille et la vieille fumée de cigarette. Nina (prénom d'emprunt) est assise en face de moi. Elle loue la «salle SM» toutes les deux-trois semaines en tant que travailleuse du sexe.

Jusqu'à il y a deux ans, Nina était travailleuse du sexe et femme de ménage à temps partiel. En raison de la pandémie, il ne valait plus la peine de travailler comme nettoyeuse, et depuis, elle travaille dans le domaine du X de manière indépendante à plein temps.

Elle peut organiser son travail comme elle l'entend. Elle travaille généralement une à deux semaines dans un appartement qu'elle loue quelque part en Suisse, avant de rentrer chez elle dans le canton de Schwyz pour deux autres semaines. Elle ne fait l'amour que lorsqu'elle en a envie. Si elle n'est pas d'humeur, elle ne regarde même pas les demandes. Sa clientèle est exclusivement masculine.

Les semaines où elle est active, elle travaille sept jours non-stop, de 8 heures à 22 heures, et reçoit entre deux et sept clients par jour. Avec deux à trois semaines de travail par mois, elle parvient à subvenir à beaucoup de ses besoins. Elle gagne alors entre 5000 et 10 000 francs, voire plus. Mais, dernièrement, la tendance s'est plutôt révélée à la baisse:

«De nombreuses femmes proposent 30 minutes pour 80 francs. Cela fait mal. Elles détruisent les prix de la branche»

Pourquoi exercez-vous le métier de travailleuse du sexe?

Nina: J'étais sur une plate-forme où l'on cherchait des partenaires sexuels. Lorsque quelqu'un m'a demandé pourquoi je faisais cela gratuitement alors que je pouvais aussi gagner de l'argent, j'ai décidé, après avoir longuement réfléchi, de me faire payer pour le sexe à l'avenir. Depuis, je suis travailleuse du sexe.

Comment vos clients vous trouvent-ils?

Par le biais d'annonces sur Internet.

Supposons que votre poste soit mis au concours. Que dirait l'annonce?

Que la connaissance des gens est importante – je me vois presque comme une psychologue. Beaucoup d'hommes viennent me voir parce qu'ils ne peuvent pas vivre ou parler de leurs besoins sexuels à la maison. Chez moi, ils veulent s'en débarrasser. Nous en parlons beaucoup. Je suis par ailleurs passionnée et ouverte. Et bien sûr, j'aime le sexe. (rires)

Quelles limites mettre entre le privé et votre travail?

Le privé est le privé. Je n'ai pas besoin d'avoir des hommes devant la porte de mon appartement. Jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à le faire, j'ai même fait bloquer mon numéro de plaque d'immatriculation.

Quels sont les préjugés auxquels sont confrontées les travailleuses du sexe?

Nous sommes de mauvaises femmes. C'est de notre faute si les hommes viennent à nous. Si nous n'existions pas, ils ne le feraient pas. C'est l'opinion générale.



Comment vous le gérez?

En public, je ne dis à personne comment je gagne ma vie pour protéger ma famille. Ma sœur, ma fille et mon gendre sont au courant. Ils l'ont bien pris. Si je veux me confier, je le fais avec mon amie avec laquelle je travaille. Sinon, je raconte que je gagne (toujours) ma vie en tant qu'agent de nettoyage.

Est-ce que ce sont les seules mauvaises expériences que vous avez faites?

Je n'ai pas eu de très mauvaises expériences jusqu'à présent. J'ai eu de la chance. Il y a beaucoup de femmes qui se font agresser. Quand trois hommes me contactent, par exemple, je suis prudente. Il y a souvent quelque chose derrière.

«Dans 99% des cas, les partenaires des hommes ne savent pas qu'ils viennent me voir»

Quels sont les avantages et les inconvénients de cette profession?

L'inconvénient est que l'on ne peut pas communiquer ouvertement sur ce que l'on fait. Ce que je trouve positif, c'est que l'on apprend beaucoup de choses nouvelles. On apprend à connaître beaucoup de gens, de lieux et d'appartements.

Si tout le monde entier vous écoutait, que leur diriez-vous?

Arrêtez d'être si coincés!

Je prends à nouveau congé et demande à Nina si elle doit encore travailler aujourd'hui. Elle me répond: «Oui, je dois».