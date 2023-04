Cette version évoluée de ChatGPT se débrouille sans aucune aide humaine

Depuis quelques semaines, une intelligence artificielle (IA) fait plus fort que GPT-4. Ensemble, elles constituent le summum de ce que ce type de technologie avancée a à offrir.

ChatGPT (et son évolution GPT-4) qui inquiétait déjà bon nombre d'acteurs dans le secteur de la tech', dispose désormais d'une version encore plus habile. AutoGPT, comme elle s'intitule, répond à des missions plus ou moins complexes, à l'instar de l'intelligence artificielle dont elle s'inspire. Là où cette dernière fait mieux, c'est qu'elle fonctionne «sans aucune intervention humaine», rapporte Le Parisien qui a repéré l'information lundi 24 avril.

Bien que leur nom se ressemble, les systèmes ChatGPT et AutoGPT sont donc résolument différents. Le premier est un bot conversationnel. Il traite des questions en fonction de ses connaissances; lesquelles s'affinent au fil de la conversation avec un utilisateur. Une interaction qui n'empêche néanmoins pas quelques erreurs conséquentes savamment pointées du doigt par ses détracteurs, depuis sa création fin novembre 2022.

Davantage autonome, le second agit comme un assistant. Il réalise des actions plus complexes à partir d'objectifs – et non plus seulement de questions – fixés par l'utilisateur. Et c'est là que son meilleur atout prend place: si cet utilisateur s'avère être ChatGPT, souligne Le Parisien, AutoGPT n'a alors «besoin de personne d'autre» pour procéder. Ce qui donne naissance à ce que son entreprise fondatrice Significant Gravitas appelle l'intelligence artificielle générale (AGI).

En clair, si l'on devait illustrer les capacités des deux services, seul, ChatGPT peut, par exemple, écrire des articles d'actualités à travers des questions de l'utilisateur qui le guident au fil de la rédaction. Aidée d'AutoGPT, l'IA devient générale et ainsi apte à rédiger automatiquement l'actualité au fil des nouvelles informations publiées sur la Toile. Il peut par ailleurs écrire un livre en entier ou créer un site sans l'aide d'un humain à travers les différentes étapes de création.

Pour l'heure, difficile pour un utilisateur lambda de découvrir toute l'essence d'AutoGPT. Il s'agit d'un outil nécessitant en effet l’installation de plusieurs logiciels dans un ordinateur. Il existe cependant une alternative grand public: le site AgentGPT permet d’utiliser l'AGI depuis Internet. Cette configuration d'AutoGPT est toutefois limitée. (mndl)