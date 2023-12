Cet outil permet de faire bouger vos photos et le résultat est magique

Runway permet de créer de courtes vidéos à partir d'une photo. Grâce à la nouvelle fonction «Motion Brush», la procédure est très facile — et d'un réalisme déconcertant.



Oliver Wietlisbach Suivez-moi

Plus de «Société»

L'entreprise d'intelligence artificielle (IA) Runway a publié la dernière version de son générateur d'images-vidéos. En tant qu'utilisateur, il est désormais possible d'entourer ou de marquer l'endroit d'une photo qu'on désire animer, et l'IA crée alors une courte vidéo.



Voilà ce que ça donne: gif: watson / quelle: runway

Mais aussi: Surlignez les vagues et l'IA opère sa magie. gif: watson

L'IA générative ajoute une animation à n'importe quelle image fixe en quelques secondes. Des vidéos d'exemple sur le net ainsi que nos propres essais montrent que cela marche surtout pour les paysages, les animaux et les objets comme les voitures. Mais il faut aussi dire que l'IA a plus de mal avec les visages et donne des résultats moins convaincants.

Dans la vidéo suivante, on peut voir l'image d'un oiseau prendre vie et des feuilles d'arbre danser dans le vent grâce à la magie de l'IA. Le réalisme est presque effrayant.

Comment fonctionne l'outil

Cette fonction, qui donne en quelque sorte vie aux photos, s'appelle «Motion Brush». L'outil intelligent fonctionne directement dans le navigateur. On télécharge une photo, on marque les endroits qui doivent bouger et on choisit à l'aide d'un curseur à quelle vitesse et dans quelle direction la partie animée de l'image doit se déplacer. Il est ainsi possible de créer en quelques secondes une vidéo en accéléré à partir d'une simple photo de nuages.



Comme ici 👇 On peut définir la direction dans laquelle les nuages se déplacent. gif: watson / quelle: @heyBarsee

«Motion Brush» permet également d'animer les vêtements, les cheveux ou les yeux en un clin d'œil.

Les paramètres (horizontal et vertical) déterminent l'animation de la cape. gif: watson / quelle: runway

Pour animer un visage, il faut d'abord télécharger une photo d'une personne et marquer son visage. Dans un deuxième temps, il est possible de décrire dans un champ de texte l'expression que doit prendre le visage de la personne. Par exemple:

«L'homme sur la photo est heureux, il sourit»

Le résultat: gif: watson / quelle: runway

La saisie de texte peut ainsi être utilisée pour donner des instructions plus précises à l'IA. La vidéo suivante, d'une durée de deux minutes, explique les possibilités de base du générateur de vidéo intelligent.



Et bien sûr, «Motion Brush» permet aussi d'animer des memes...

gif: watson

Runway, c'est quoi?

Runway a été fondée en 2018 et a joué un rôle décisif dans le développement du générateur Stable Diffusion. Cette IA présente en ligne dans la foulée de ChatGPT et Midjourney permet de créer des images via une description textuelle.

En 2023, Runway a lancé un modèle d'IA qui permet également de créer et de modifier des vidéos par saisie de texte. Le logiciel peut en outre transformer une vidéo existante en une autre vidéo avec le style de son choix.

Par exemple, un film en couleurs devient un film en noir et blanc ou en dessin animé. En option, une image de référence est donnée au générateur de vidéo pour mieux définir le look de film souhaité.



Voilà ce que ça donne: L'IA de Runway permet de créer et de modifier des vidéos à l'aide d'instructions textuelles et d'images de référence. gif: watson

Les outils intelligents comme ceux de Runway sont largement utilisés par les Tiktokers et les Youtubeurs, mais les grands studios de cinéma et de télévision s'y intéressent aussi. Dark Vador, par exemple, a déjà interprété par une intelligence artificielle dans la série «Obi-Wan Kenobi» — du moins sa voix originale, emblématique.

La startup Runway rivalise avec les applications d'IA des grandes entreprises tech. Contrairement à Meta ou Google, qui ont développé des logiciels similaires, Runway vise avant tout les créateurs et le secteur du cinéma. «C'est l'un des premiers modèles développés en étroite collaboration avec une communauté de vidéastes», a déclaré le CEO et cofondateur de Runway, Cristóbal Valenzuela, début 2023.



Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder