Vidéo: watson

La Nasa avait une bonne raison de détruire cet engin révolutionnaire

Mais pour le tester, il aura fallu le faire exploser un certain nombre de fois.

Plus de «Société»

L'entreprise américaine Sierra Space a développé un nouveau type de modules qui permet d'envoyer une station spatiale qui peut être envoyée sur orbite de manière très peu encombrante. Cette technologie se concrétise un peu plus puisqu’elle a passé avec brio un test de sécurité de la Nasa.

Nommé «Large Integrated Flexible Environment », ou «LIFE» en abrégé, cet engin est destiné à révolutionner les voyages spatiaux. Le module actuel, LIFE 1.0, peut être transporté à l'aide d'un lanceur de seulement cinq mètres de long. Une fois arrivé à destination, en orbite, il est gonflé et atteint six mètres de longueur et neuf mètres de diamètre, pour un volume de 285 mètres cubes.

De nos jours, il faut en moyenne entre dix et quinze lancements de fusées pour transporter une station spatiale de cette taille. Le module LIFE 3.0, déjà prévu, aura un jour un volume de 1 440m3 utilisant la même technologie. Cela permettrait de transporter une station spatiale encore plus grande que l’ISS en un seul lancement de fusée.

Résistance testée avec succès

La société Sierra Space a récemment testé sa station spatiale gonflable en la faisant exploser lors d'un test de pression sur la base militaire de Redstone Arsenal, en Alabama

Le module LIFE 1.0 a été soumis avec succès à ce test de résistance selon les normes de la Nasa. L' «Ultimate Burst Pressure Test» est relativement impressionnant puisqu'il s'agit de la gonfler jusqu'à l'explosion pour vérifier jusqu'à quelle pression la bulle peut être soumise.

Le modèle utilisé a dépassé les exigences de la Nasa de 27%. En effet, celui-ci n’a explosé qu’à 77 PSI (5,3 bars). De plus, des informations peuvent désormais être tirées de cette explosion, explique Sierra Space. Selon l'entreprise d'aérospatiale, le module sera utilisé à partir de 2030.

La stabilité du module est notamment due à ses matériaux de construction. La housse est constituée de matières souples, extensibles et de matériaux tissés en fibres Vectran. Une matière réputée pour sa stabilité thermique à haute température et sa résistance en milieu hostile. Selon Sierra Space, ce matériau est plus stable que l'acier lorsqu'il est gonflé dans l'espace. (sbo)