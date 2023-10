Vidéo: watson

Voici le nouveau joujou de Mark Zuckerberg

Le célèbre lunettier Ray-Ban et le géant de la tech Meta ont enfanté une nouvelle mouture de lunettes connectées. Cependant, il y a un hic: le joujou sort en Europe dénué de sa fonction la plus importante.

Quand une icône retro rencontre la nouvelle technologie, ça donne les Ray-Ban Meta, une paire de lunettes connectées qui vont vous permettre de filmer, diffuser du contenu, écouter de la musique, ou encore d'afficher des informations en réalité augmentée. La fonction qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle en commande vocale n'est cependant pas encore tout à fait à jour en Europe. Pour le moment, Meta AI n'est disponible qu'aux États-Unis.

Image: Meta

Le design de ces Ray-Ban du futur n'a rien de nouveau; il se calque sur un modèle phare de la marque, la Wayfarer. Cette paire de lunettes de soleil fabriquées par Ray-Ban depuis 1952 est, avec le modèle Aviator, une icône de la mode qui a su traverser les époques, d'Audrey Hepburn à Michael Jackson. Son aura n'a jamais décliné. En conséquence, Meta a eu fin nez en intégrant de la technologie dans cet objet intemporel.



De toute évidence, l'objet fait la fierté de Mark Zuckerberg. L'entrepreneur qui pèse des milliards a même posté sur son compte Instagram une vidéo filmée avec ses lunettes où il coiffe sa fille en demandant à Meta AI comment s'y prendre.

Des Lunettes dopées à l'IA

Introduite il y a deux semaines durant la conférence Connect organisée par Meta et en vente depuis le 18 octobre, cette paire de Ray Ban fait partie de la deuxième génération de lunettes connectées de la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp.

L'intégration de caméras dans une paire de lunettes n'est pas nouvelle, puisque même Snapchat a ses lunettes connectées nommées Spectacles. Pour se démarquer de la concurrence, Mark Zuckerberg a mis l'accent sur un point fort:

«Ce sont les premières lunettes connectées qui intègrent Meta AI, l'intelligence artificielle connectée du groupe» Mark Zuckerberg Meta connect

L'exploitation de cet outil a du potentiel. En disant simplement «Hey Meta», le porteur peut ainsi accéder à l'IA d'une simple commande vocale pour lui traduire un panneau ou lui demander des informations sur un monument qu'il regarde. Cet assistant virtuel est ainsi doté d'une véritable fonction pratique dépassant le simple gadget.

Cependant, l'outil est toujours en version bêta au Etats-Unis. En conséquence, l'Europe en est tout simplement privée, sans doute également en raison des réglementations européennes restrictives sur la protection des données.

Comment ça marche?

La capture de photos et de vidéos reste simple et s'active d'une simple pression sur un bouton installé au sommet de la branche droite. Le format d'image, unique, est vertical et peut être partagé en direct sur Facebook et Instagram pendant une demi-heure au maximum. Les utilisateurs pourront ainsi «streamer» ce qu'ils voient à travers leurs lunettes.

Au niveau des caractéristiques, voici ce qui s'y cache:

Caméra 12 mégapixels

Qualité vidéo en 1080p / 60 images par seconde.

Processeur Qualcomm AR1 Gen 1

32 Go de stockage

5 microphones pour un enregistrement à 360°

Haut-parleurs avec un profond niveau de basses

35 heures d’autonomie

Un étui de chargement en cuir

Un large choix de personnalisation

(y compris des verres transparents)

Ces améliorations ont de quoi enthousiasmer les amateurs de technologie. Cependant, le fait que la version européenne ne dispose pas encore de l'accès à Meta AI a de quoi refroidir, car pour un prix de 329 euros, le rapport fonctionnalités-prix est décevant. Malheureusement, les lunettes ne semblent pas non plus disponibles sur le marché suisse. Il faudra donc changer de continent, ou les commander sur un site étranger, pour se les procurer.

Si vous êtes sujet à des problèmes de vue, n'espérez pas compter sur votre opticien. À cause de l'électronique installée dans les lunettes, toutes les démarches devront être faites en ligne.

