Plutôt malin

Grâce aux prises intelligentes avec minuterie ou les multiprises programmables, il est possible de définir exactement quand les appareils branchés reçoivent du courant. De telles prises sans fil peuvent être intégrées dans le réseau sans fil de la maison et il est alors possible de déterminer confortablement via une application quelles prises doivent être allumées et à quel moment.