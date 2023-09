Ces emojis arrivent en 2024

Le consortium Unicode a approuvé 118 nouveaux emojis. Ils devraient être publiés l'année prochaine. Un aperçu est disponible.

Une liste de propositions d'emojis a été approuvée par le consortium Unicode. Cela signifie que les utilisateurs pourront prochainement utiliser 118 nouveaux emojis sur leurs appareils électroniques. Parmi les membres du consortium figurent notamment Apple, Google et Microsoft.

Dans les nouveaux emojis qui seront introduits avec la version 15.1, on trouve de nouvelles combinaisons d'emojis familiaux non sexués. Celles-ci montrent par exemple deux adultes et un enfant ou un adulte avec un enfant.

Il y a également de nouveaux emojis qui prennent en compte les personnes ayant des handicaps physiques. Parmi eux, «personne avec canne blanche vers la droite» et «personne en fauteuil roulant motorisé regardant vers la droite».

Lime, champignon marron et phénix

Chacun de ces nouveaux emojis est disponible dans plusieurs variations de sexe et de couleur de peau.

Il existera désormais aussi un emoji qui «secoue la tête» et un emoji qui «hoche la tête». Les symboles pour «citron vert», «champignon brun» et «phénix» font également partie de la liste des emojis nouvellement approuvés.

Quand les nouveaux emojis arriveront-ils?

L'apparence réelle des symboles dépendra de chaque fabricant. Google, Apple, Samsung, Meta et X apportent leur propre conception. Une publication est attendue pour l'année prochaine.

