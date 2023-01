Vidéo: watson

9 inventions folles qui prouvent qu'on vit déjà dans le futur

Au début de l'année, le monde de la technologie se retrouve au salon de l'électronique, le CES de Las Vegas. Les inventions insolites y ont également leur place. Voici un petit aperçu.

Il y a quelques décennies, on imaginait que les gens du futur, dans les années 2000, se déplaceraient dans des voitures volantes. Manifestement, tout ne s'est pas déroulé comme nos ancêtres le prévoyaient.

À la place, on a inventé des miroirs qui nous montrent à quoi on ressemblerait avec une coupe de Karen. Entre autres technologies brillantes présentées au CES de Las Vegas 2023. Voici un petit florilège des inventions les plus géniales dévoilées lors de la dernière édition.

Lors de cette exposition, une autre invention dont le monde aurait pu se passer a été présentée. Il s'agit d'un four qui peut diffuser en live la cuisson sur Internet.

On vit dans une époque formidable.