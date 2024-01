Une nouvelle touche mystérieuse va apparaître sur vos claviers

Selon Microsoft, Copilot doit permettre aux utilisateurs de travailler de manière plus créative et productive. En outre, l'IA doit par exemple aider à modifier rapidement et facilement des paramètres sans avoir à intervenir dans le système. Le programme devrait faciliter le quotidien des non-initiés. Copilot n'est pour l'heure pas encore disponible en Allemagne en raison d'une réglementation de l'UE. (mho)

L'objectif de ce nouveau bouton? Simplifier l'accès à Copilot et assister ainsi les utilisateurs dans leur recours à l'intelligence artificielle (IA). Microsoft commercialise et promeut depuis des mois déjà l'intégration de Copilot que la compagnie présente comme un «compagnon de l'IA au quotidien».

Déjà marre de Dry January? Voici Damp January

Chaque nouvelle année commence de la même manière. Pendant que Steph', à 2 heures du matin, tient les cheveux de Sabrina à la salle de bain, Elias, lui, tient des théories. Un douzième verre à la main, il explique qu'il va faire Dry January. Vous avez envie de l'enfermer sur le balcon. Mais pire encore, tapie dans l'ombre, silencieuse, se cache Marina. Elle, elle va faire Damp January.

«Cette année, je vais faire Dry January. Pas une goutte d'alcool, rien, je laisse récupérer mon corps après les Fêtes, je laisse mes organes se régénérer. En mode "new year, new me", tu vois?». On a tous un pote qui se lance dans ce «défi». De mon côté, ce pote s'appelle Elias. Cet ami à qui on demande, juste pour lui prouver que son challenge est éclaté (et pour nous rassurer parce que nous-mêmes sommes incapables de couper le robinet d'alcool aussi longtemps), «et le 3 février, à l'anniversaire de Mathieu, tu vas te remettre à boire? Un peu? Beaucoup?»