WhatsApp prévoit une nouvelle fonction pour plus de confidentialité

WhatsApp change radicalement de look

Concrètement, le «profil alternatif» permet de séparer les contacts privés et professionnels sans devoir créer un deuxième compte . En clair, alors que la famille et les amis proches peuvent vous admirer en maillots de bain ou lors d'une soirée épique, les collègues continuent à voir sur votre profil une photo sérieuse en costume-cravate. Cette nouvelle fonctionnalité devrait être disponible avec la prochaine mise à jour de l'application, selon wabetainfo .

La nouvelle fonction va donc ajouter une autre option. Les personnes qui choisissent, par exemple, «Visible par mes contacts» ont ensuite la possibilité de créer un profil alternatif. Il est possible d'y définir séparément le nom et l'image qui seront affichés aux utilisateurs qui ne doivent pas voir la photo principale. Jusqu'à présent, ces contacts ne voyaient qu'une silhouette blanche .

WhatsApp veut assurer une plus grande confidentialité: avec la nouvelle fonction «Profil alternatif», les utilisateurs pourront bientôt télécharger une deuxième photo de profil. Mais pouquoi? Ce sont surtout les personnes attachées à leur sphère privée qui vont se réjouir de ce changement, rapporte le portail spécialisé Wabetainfo .

Plus de «Société»

WhatsApp va introduire une nouvelle fonction pour plus de discrétion.

WhatsApp va introduire une nouvelle fonction pour plus de discrétion. Image: shutterstock/watson

WhatsApp parle de briser l'une de ses plus vieilles promesses

Action vient défier Migros et Coop: «Impossible d'être moins cher»

Les plus lus

A 8 ans, elle s'occupait déjà de sa sœur handicapée: «Ça a fait de moi qui je suis»

Soucieuse de soutenir ses parents, Ornella Galvani est depuis son enfance proche aidante. A l'occasion, ce lundi, de la journée qui leur est consacrée, elle raconte son expérience: les hauts, les bas et l'impact sur sa vie d'aujourd'hui.

Quand elle nous raconte son parcours de vie, on se dit que ce n'est pas pour rien qu'Ornella Galvani est devenue art-thérapeute. Cette Franco-Suissesse de 28 ans habitant Le Locle a, en effet, dû s'occuper de sa petite sœur dès l'âge de 7 ou 8 ans. La Neuchâteloise fait partie de ces 8% de jeunes en dessous de 16 ans qui jouent le rôle de proches aidants, souvent sans en avoir conscience, et qui restent moins visibles que les adultes aidants. Elle-même ne l'a réalisé que bien des années plus tard.