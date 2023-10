Apple révèle pourquoi l'iPhone 15 surchauffe

Peu après son lancement, des témoignages ont fait état d'une surchauffe de l'iPhone 15. Apple reconnaît ce problème et en partage la cause.

Apple a récemment confirmé les informations selon lesquelles les appareils des nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Max surchauffaient. Selon la firme, ces problèmes sont dus à des erreurs logicielles qui seront bientôt corrigées.

On a spéculé que le titane utilisé dans le boîtier ou que la nouvelle puce développée pourraient être responsables de la chaleur dégagée par le téléphone. Apple réfute cette hypothèse. Selon la société, le boîtier en titane assure au contraire une meilleure dissipation de la chaleur.

Instagram et Uber ont une part de responsabilité

Le problème proviendrait à la fois d'un bug dans le nouveau système d'exploitation iOS 17 et de quelques applications comme Instagram et Uber qui auraient fait chauffer les téléphones plus que d'habitude. Instagram a résolu le problème avec une mise à jour fin septembre, a indiqué Apple au service financier Bloomberg.

Parallèlement, le groupe a indiqué que les iPhones nouvellement configurés pouvaient, de manière générale, paraître plus chauds car l'électronique travaille davantage en arrière-plan. L'utilisation de blocs d'alimentation de plus de 20 watts pourrait également rendre le nouvel iPhone plus chaud. Apple assure cependant que les nouveaux ports USB-C ne sont pas responsables de la surchauffe.

Le service d'information en ligne heise.de donne quelques conseils pour reprendre le contrôle de la température de son smartphone:

Activer le mode d'économie d'énergie : Cette mesure permet de désactiver temporairement des fonctions telles que l'écran ProMotion qui assure un affichage plus fluide du contenu de l'écran, et pourrait empêcher le surchauffement.

: Cette mesure permet de désactiver temporairement des fonctions telles que l'écran ProMotion qui assure un affichage plus fluide du contenu de l'écran, et pourrait empêcher le surchauffement. Désactiver les activités menées en arrière-plan par certaines apps: Cette opération est temporairement recommandée pour des applications comme Instagram ou Uber. Les activités en arrière-plan peuvent être adaptées dans les paramètres sous «Général» et «Actualisation en arrière-plan».

Selon le groupe américain, la surchauffe ne constitue pas un risque pour la sécurité. Les performances énergétiques des modèles concernés ne souffriraient pas de cette surchauffe. On ne sait toutefois pas encore si le problème réside réellement dans le système d'exploitation d'Apple et si une mise à jour est attendue. (trf)

Traduit et adapté par Nicolas Varin