Les fauteuils roulants sont malmenés dans les aéroports

En top 3 des compagnies les moins attentionnées, on retrouve Spirit Airlines et JetBlue Airway, deux compagnies low cost, suivies d’American Airlines. (sbo)

Le phénomène n'a rien d'un cas isolé. Aux États-Unis, en 2022, c'est plus de 11 000 fauteuils roulants et autres moyens de déplacement pour personnes en situation de handicap qui ont été perdues, livrés en retard ou endommagés par les 10 compagnies aériennes les plus populaires aux États-Unis.

La vidéo, vue des centaines de milliers de fois, a scandalisé les internautes. La compagnie aérienne concernée a indiqué à USA Today être «profondément préoccupée» par ces images, précisant qu’elle œuvrait pour rendre les aéroports plus accessibles afin de minimiser le risque de dommages. Une précaution non négligeable vu les prix couteux d'un fauteuil roulant qui peut aller de plusieurs centaines de francs à des milliers pour les modèles électriques.

La personne qui l’a postée sur TikTok indique les avoir vus «rire et faire la même chose avec deux autres fauteuils» .

Plus de «Société»

Des Suisses seraient prêts à payer plus cher leur billet d'avion pour cette raison

Cette Suissesse a fraudé les CFF et ça va lui coûter très cher

Black Friday: 16 GIFs et mèmes qui vont vous faire perdre foi en l'humanité

Les plus lus

Le couple qui nous a tous obsédés

A l'occasion du quinzième anniversaire (eh oui!) de la sortie de Twilight, retour sur la véritable romance entre Robert Pattinson et Kristen Stewart, alias Edward et Bella, qui a fait palpiter le coeur de millions d'ados... et celui de Donald Trump.

Vous vous souvenez peut-être de ce que vous étiez en train de faire, fin novembre 2008, lorsque la vague Twilight a déferlé sur le monde. Moi, oui. Je collais des posters de Robert Pattinson arraché dans Fan 2 sur mon mur. Et à défaut d'avoir le droit d'aller voir le film au ciné «comme les grands», je lisais et relisais le bouquin de Stephenie Meyer pour m'imprégner de cette ambiance emo et fleur bleue.