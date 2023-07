Ce filtre TikTok «traumatise» les internautes

Ces experts de la beauté et de la santé craignent que ce genre d'effets – qu'il s’agisse du Bold Glamour ou du AgedFilter – n'éveillent auprès des adeptes des complexes . Le plus courant étant la dysmorphophobie, un trouble faisant d'un défaut imaginaire ou d'une légère imperfection de l'apparence physique un problème obsédant. (mndl/sbo)

A un tel point que, selon NBCNews, les visages creusés par les rides et marqués par les poches sous les yeux à cause de cette technologie auraient conduit certains internautes à acheter du rétinol, un produit utilisé comme ingrédient anti-âge . D'autres ont depuis décidé de publier de vigoureuses routines beauté ou n'hésitent plus à abuser de la crème solaire, dans l'espoir de ralentir le relâchement des zones exposées par le filtre. En légende, l'une des internautes se dit même «traumatisée».

Mark Zuckerberg et Elon Musk n'arrêtent pas de se chercher des noises. Alors qu'un combat en cage s'envisage (très) sérieusement, un étrange «concours de bites» pointe le bout de sa testostérone. Le Romand Volkan Oezdemir, ancien challenger pour le titre en Ultimate Fight Championship, rêve de voir les rois de la tech se foutre dessus.

Bon, on s'est trompé. En lançant un coup de fil à Volkan Oezdemir, on s'attendait à se faire cueillir par un champion fatigué des gesticulations de Musk et Zuckerberg. On espérait même que ce combattant romand en UFC (Ultimate Fight Championship) nous avoue que les deux enfants gâtés de la tech ridiculisaient son art, à force de poser leurs couilles sur l'octogone médiatique.