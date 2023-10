Sur les applications de rencontre, une bonne photo de profil générerait jusqu'à 90% de succès supplémentaire. Image: watson

Voici comment augmenter vos chances de pécho en Suisse

Une étude menée dans trois pays, dont la Suisse, explique que la photo de profil est très importante sur les applications de rencontre (plus qu'une description rédigée avec humour et finesse). Les experts cités donnent donc des conseils pour s'assurer un maximum de matchs. Voici ce qu'ils recommandent.

Vous avez beau utiliser votre plus belle plume pour rédiger votre biographie sur Tinder, Bumble, Grindr ou autre, rien ne vaut une photo de profil sur laquelle vous êtes canon, selon une récente étude réalisée par le site de photographie Ifolor, dont le but était de comprendre à quoi font attention les gens sur les applications de rencontre.

Après avoir interrogé plus de 2000 personnes en Allemagne, en Autriche et en Suisse alémanique, le site donne plusieurs conseils afin de prendre LA photo et de maximiser ainsi ses chances de succès.

Spoiler: les gens aiment les chiens mignons et mieux vaut être bien coiffé si on veut choper.

La forme est plus importante que le fond

De manière générale, selon les résultats de l'étude:

«C'est en particulier le visage de la personne qui doit être convainquant» ifolor

En effet, seulement 4% des femmes interrogées affirment regarder le corps en premier, contre 13% des hommes.

A quoi faut-il donc faire attention lorsqu'on prend une photo destinée à être publiée sur une application de rencontre? Les critères varient de peu selon les hommes et les femmes. Par exemple:

64% des femmes préfèrent les photos naturelles, contre 58% des hommes.

36% des hommes préfèrent lorsque les cheveux sont portés au naturel. Ce chiffre est semblable chez les femmes.

En moyenne, 60% des hommes et des femmes interrogés préfèrent lorsque la personne sourit.

La moitié des hommes préfèrent les tenues décontractées et un maquillage pas trop chargé.

Attention aux réseaux sociaux

S'afficher sous son meilleur angle sur Tinder est une chose. En revanche, si vous avez tendance à poster des photos peu flatteuses, voire carrément cheloues sur Instagram par exemple, ne vous étonnez pas que le nombre de matchs diminue.

Et pour cause: plus de la moitié des personnes interrogées (65%) stalkent leurs dates potentiels sur les réseaux sociaux avant de faire un pas. Il serait donc peut-être temps de faire le tri sur votre profil Instagram?

Utilisez votre chien

Du coup, que faut-il mettre en avant et que faut-il éviter de poster sur les applications de rencontre? Les photos de voyage, avec des amis ou en maillot de bain (évidemment) fonctionnent. Et si vous avez un chien super mignon, n'hésitez pas à l'utiliser: apparemment, les clichés avec des animaux de compagnie marchent très bien. Sinon, demandez à un pote de vous prêter son chat le temps d'un shooting. Votre vie amoureuse en dépend.

En résumé: oui. via GIPHY

Relation sérieuse ou coup d'un soir?

Deux experts interviennent dans l'étude d'Ifolor et apportent un éclairage sur les résultats. Ils expliquent qu'une photo peut en dire long sur la nature de la relation recherchée. D'après Jasmin, photographe pour le studio Pep-Shot:

«Les gens qui recherchent une relation à long terme sont beaucoup plus ouverts et vulnérables sur leurs photos»

Ce à quoi Markus Ernst, psychologue de Parship, ajoute: «Quiconque cherche un partenaire pour une relation sérieuse et durable doit absolument éviter les photos trop révélatrices.»

Ce lot d'informations devrait vous permettre de diriger au mieux votre prochaine séance de selfies spéciale applications de rencontre. Sinon, et c'est l'un des derniers conseils donnés par Ifolor: «Restez simplement vous-même». On aurait peut-être dû commencer par ça? (ag)