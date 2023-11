Un mystérieux millionnaire vous offre 180 000 francs pour vivre sur son île

Vous voulez fuir la grisaille pour une île au soleil? Ça tombe bien, un riche inconnu veut engager un couple pour s'occuper de son île des Caraïbes. Et le salaire est alléchant.

Marianne Max / t-online

Plus de «Société»

Un article de

Un millionnaire inconnu recherche un jeune couple qui souhaiterait vivre sur son île des Caraïbes et surveiller sa transformation en une station balnéaire de luxe. Pour cela, il est apparemment prêt à payer une somme rondelette: le couple doit recevoir 160'000 livres, soit 177 488 francs par an. C'est ce qui ressort d'une offre d'emploi de l'entreprise britannique de ressources humaines «Fairfax and Kensigton» qui, selon ses propres dires, recherche du personnel pour «l'élite du monde».

Les Îles Vierges britanniques, c'est là👆

Selon ce document, le couple devrait non seulement entretenir et surveiller l'île, qui fait partie des Îles Vierges britanniques, mais aussi en faire la promotion active. Grâce à une campagne médiatique, le couple devrait à l'avenir attirer des «touristes de luxe aux pieds nus» et s'impliquer de manière créative dans l'aménagement de l'île.

Il s'agit également de s'assurer que le personnel sur place assure un «haut niveau» de service: autant pour la nourriture que la conciergerie ou des services hôteliers de haut standing.

Voici l'annonce diffusée par Fairfax and Kensington.

Des vacances sur une île voisine

Pour décrocher le poste, les candidats doivent avoir de l'expérience dans l'hôtellerie de luxe ou auprès de propriétaires très fortunées. Les candidatures avec une expérience dans les médias seraient également prises en considération. Contre leur travail, six jours par semaine, le couple pourrait rentrer en avion une fois par an et bénéficier de 25 jours de vacances qu'ils pourraient passer sur l'une des îles voisines.

Les îles Vierges britanniques sont situées dans l'océan Atlantique. Elles comprennent plus de 60 récifs et îles, mais peu d'entre eux sont habités, car seuls les plus riches s'offrent une propriété ou même une île entière dans la région, comme le cofondateur de Google Larry Page ou le milliardaire britannique Richard Branson. Le couple qui parviendra à décrocher le poste sur cette île de rêve aura donc dans tous les cas des voisins célèbres.

Vous souhaitez partir à l'autre bout du monde? Voici le cahier des charges.