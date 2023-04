Elon Musk semble retourner sa veste concernant l'IA

Le patron du réseau à l'oiseau bleu serait en train de plancher sur une manière de concurrencer ChatGPT. Image: sda

Le mois dernier, le multimilliardaire a signé un appel à faire une pause dans la recherche sur les IA de dernière génération.

Elon Musk investit dans l'intelligence artificielle (IA) au sein de Twitter, d'après un article publié mardi par un journal spécialisé américain.

Selon des sources anonymes d'Insider, le dirigeant a récemment acheté quelque 10 000 processeurs graphiques, et le projet d'IA de la plateforme comporterait notamment un modèle de langage. Ces modèles, entraînés à partir de quantités importantes de données, sont capables de générer toutes sortes de textes et de répondre aux questions des utilisateurs via des interfaces comme ChatGPT (OpenAI) ou Bard (Google).

Le multimilliardaire, qui a licencié des milliers d'employés, depuis qu'il a racheté le réseau social en octobre, a aussi embauché des spécialistes de l'IA, d'après le journal américain. L'article mentionne le recrutement d'Igor Babuschkin et Manuel Kroiss, tous deux passés par DeepMind, la branche d'IA d'Alphabet (maison mère de Google).

Le site spécialisé The Information avait déjà indiqué fin février que le patron de Tesla, SpaceX et Twitter tentait de constituer une équipe pour rivaliser avec OpenAI, qui crée la sensation depuis l'année dernière avec le succès de ChatGPT. Igor Babuschkin n'a pas répondu dans l'immédiat et l'adresse de Twitter pour la presse a automatiquement envoyé un désormais typique émoticône en forme de crotte.

Non, ce n'est pas une blague: Twitter a une nouvelle manière de répondre aux médias: 💩

IA «woke»

De Microsoft à Snapchat, tous les géants de la tech et de nombreuses start-up investissent dans l'IA générative. Mais l'adoption et la progression ultra rapides de cette technologie suscitent aussi de nombreuses inquiétudes, surtout quand Sam Altman, le patron d'OpenAI, parle de l'avènement prochain de l''intelligence artificielle dite «générale», quand les programmes seront «plus intelligents que les humains en général».

Fin mars, des centaines d'universitaires, patrons et personnalités, dont Musk, Steve Wozniak (cofondateur d'Apple) et Emad Mostaque (patron de Stability AI), ont appelé à une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles plus puissantes que GPT-4, le dernier modèle de langage d'OpenAI. Ils évoquent différents risques liés à cette technologie, et s'interrogent en ces termes:

«Est-il souhaitable de développer des esprits non humains qui pourraient au final nous dépasser en nombre, en intelligence et nous remplacer?»

L'homme le plus puissant de la Silicon Valley a cofondé OpenAI en 2015, avant de quitter l'entreprise en 2018. La start-up californienne est principalement financée par Microsoft depuis 2019. Il a depuis critiqué la société, estimant notamment dans un tweet en décembre dernier qu'elle entraîne l'IA à être «woke» (terme désignant une frange de la gauche américaine), c'est-à-dire à «mentir». (ats/jch)