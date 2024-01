Sur X, la mode est à celui qui criera le plus fort. images: keystone, getty, montage: watson

Voici les 200 comptes qui disent le plus de conneries dans le monde

Des provocateurs d'extrême droite aux politiciens, des médias partiaux aux simples trolls, sur le réseau social X, c'est la foire à l'imprécision, la désinformation, l'omission, l'exagération, la minimisation. Heureusement (ou pas), des justiciers sont là pour rajouter un poil de contexte aux publications. Et on a enfin le classement des plus mauvais élèves.

C'est un hit-parade qui n'a rien de scientifique et tout est à prendre avec des pincettes. Il y a malgré tout de quoi épingler deux ou trois photos de notre époque et afficher les réflexes de nos personnalités mondiales les plus bavardes, dès qu'ils sautent sur leur clavier.

Non seulement le réseau social X a ouvert les vannes de l'extrémisme bourrin depuis que le génie ultraconservateur de Tesla en a pris le volant, mais la mode est à celui qui criera le plus fort. Et pas forcément le plus juste. Dans cette folle course aux réalités alternatives, des justiciers masqués embrassent la mission de rectifier les tirs.

Sur X, on appelle ça les «community notes». Des notes de contexte. En d'autres termes, quand l'écologiste française Sandrine Rousseau ou Donald Trump mentent ou omettent un détail majeur dans une publication, les maîtres d'école infligent des petits coups de règles sur les phalanges. Si bien que, depuis quelques mois, nous avons les fesses entre la politique un brin tatillonne et le véritable enjeu démocratique. Et, comme en classe, tous les mauvais élèves ne se valent pas, la fausse information étant souvent plus dommageable que l'approximation.

Mercredi soir, comme pour clore en beauté la période des gourmandes rétrospectives des Fêtes, le compte «community notes violating people» a décidé de nous offrir un classements des 200 plus féroces cancres de la planète. Tel un panier garni de Noël, il y en a pour tous les goûts et rien n'est très digeste.

Surtout, le grand vainqueur aurait un décès sur la conscience. C'est du moins ce que les notes de contexte répètent en boucle sous le moindre post du compte Choquei («choqué» en portugais), qui est accusé d'avoir poussé une jeune femme au suicide, en fin d'année 2023, après une longue période de cyber-harcèlement. Il y a une semaine, le propriétaire du compte a d'ailleurs été entendu par la police. Choquei, qui n'a pas de site internet, promet «une source d'information la plus rapide et tout sur les événements les plus récents au Brésil et dans le monde». Or, vous l'aurez compris, avec 243 notes de contexte, Choquei, c'est du chiqué à plus de six millions d'abonnés.

BFMTV et Rishi Sunak

Dans ce classement peu ragoûtant, on trouve pourtant des médias officiels, implantés, populaires. Le très conservateur New York Post est à la 29e position et, surprise, la chaîne française BFMTV, souvent accusée de populisme, trône au 49e rang, avec 47 community notes. Précisons que ces rappels à l'ordre ne sont pas infaillibles et que les personnes visées viennent parfois contredire les rectifications.

Si les comptes des provocateurs américains d'extrême droite sont en bonne forme, on découvre par exemple que le premier ministre britannique, Rishi Sunak, apparaît dans ce cirque à l'imprécision à la 119ᵉ place. Aucun Suisse n'a été épinglé dans ce classement, mais les Français jouent des coudes. A gauche (Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, Sandrine Rousseau...), comme à droite (Florian Philippot...)

Sandrine Rousseau est 140e.

Sinon? Des partisans de Donald Trump, des groupies de la propagande russe, des trolls qui adorent simplement raconter des conneries, sans véritable militantisme planqué sous les publications et... Elon Musk, le patron, qui est à la 27e position. Shame.

Voici le top 10

Une chose est sûre, personne n'est vraiment à l'abri de ces fameux petits coups de règle sur les phalanges qui, malgré leurs défauts, fait de l'ordre dans cet immensité plutôt insalubre qu'est le réseau X.

Vous voulez vous amuser? Cliquez ici, pour découvrir le classement des 200 plus grands mauvais élèves au monde.