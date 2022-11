Twitter va-t-il mourir? Voici 5 alternatives

Vendredi, les polémiques entourant les départs de l'entreprise américaine désormais aux mains de Musk ont inquiété les internautes qui ont commencé à chercher des solutions de repli en cas d'apocalypse. Voici les avantages et les inconvénients de cinq d'entre elles.

Rachète ou ne rachète pas? C'est la question qui a rythmé l'actualité autour d'Elon Musk pendant de longs mois. Et elle a récemment trouvé son dénouement: le 28 octobre 2022, l'entrepreneur, déjà à la tête de Tesla et Space X, a acquis Twitter.

Depuis, celui qui avait annoncé des changements conséquents afin de «libérer» l'oiseau n'y est pas allé de main morte. Après avoir démis de leurs fonctions les patrons du réseau social, Elon Musk a annoncé, début novembre, avoir réduit de 50% le personnel. Mais, retournement de situation, vendredi 18 novembre, une grande partie des employés restants ont décidé de démissionner pour ne pas travailler 24h/24 comme scandé par leur nouveau boss.

L'information a eu l'effet d'une bombe sur la Toile, hissant le hashtag «RIPTwitter» en tête des sujets les plus débattus dans le monde, pendant plusieurs heures.

La Suisse et la France en ont tout autant parlé: capture d'écran twitter le 18 novembre 2022 à 12h24

Craignant la mort de Twitter, les internautes se sont mis en quête d'autres alternatives face au réseau de Musk.

Vous en faites partie? Voici notre sélection.

Mastodon

Mastodon a été créé en octobre 2016 par l'Allemand Eugen Rochko. dr

En Suisse, Mastodon est le 2e sujet qui fait le plus parler les internautes. Son nom a connu un boom de visibilité, début avril 2022, aux premières annonces de rachat de Twitter par le fantasque businessman. Libération avait, à l'époque, fait état de 80 000 inscriptions, en quelques jours.

Son avantage principal:

C'est un réseau social dit open source: en clair, l'internaute dispose d'un meilleur contrôle sur ce qu'il voit passer dans son fil d'actualité.

Son principal inconvénient:

Revers de ce système accessible à tous, les administrateurs des serveurs peuvent avoir accès à tous les messages partagées - même les privés - et en faire des copies ou les partager. «Ne partagez jamais d'informations sensibles sur Mastodon», est-il notamment écrit dans les règles de confidentialité de la plateforme, selon un article de BFMTV.

Amino

Amino a été fondé en juin 2016 par les Américains Benjamin Anderson et Yin Wang. dr

L'application est moins connue, mais pourrait séduire les passionnés de communautés. Son objectif principal étant de vous aider à rejoindre des... communautés.

Son avantage principal:

Ici, on découvre des sujets en échangeant avec d'autres internautes, tout aussi curieux que soi. L'occasion de faire des rencontres un peu moins violentes que ce que Twitter, réceptacle des clashs, peut parfois offrir.

Son principal inconvénient:

Toutes sortes de communautés peuvent être rejointes sur Amino. Vraiment toutes, même «le contenu que les parents peuvent juger inapproprié, malgré un âge minimum de 13 ans», pointe le média spécialisé Make use of.

Tumblr

Tumblr a été mis en fonction en 2007 et imaginé par l'entrepreneur américain David Karp. dr

On ne sait comment, mais vendredi, Tumblr a aussi agité les internautes (notamment américains et suisses) à l'annonce de la démission d'une partie de la dernière moitié de l'effectif de Twitter.

La plateforme, à l'aspect d'un miniblog et qui a connu ses heures de gloire début 2010, a complètement disparu ces dernières années. Elle pourrait renaître grâce à plusieurs avantages dont un en particulier.

Son avantage principal:

Sur Tumblr, on formule ses idées, non pas avec des lettres, mais avec des images. Plus qu'Instagram, Tumblr se prête aisément à la diffusion de photos ou de vidéos, comme un blog totalement personnalisable, histoire de vraiment ressembler à son propriétaire.

Son principal inconvénient:

Le fait que justement, sur Tumblr, on formule ses idées non pas avec des lettres, mais avec des images. Réagir à une tendance émergente demande ici une créativité visuelle qui risque de très vite ennuyer les passionnés du verbe.

Parler

Parler a été lancé en 2018 par John Matze, un entrepreneur américain libertarien. dr

Cette alternative existe depuis 2018, mais sa popularité a explosé en 2020 lorsque de nombreux réseaux sociaux ont été critiqués pour avoir interdit et signalé du contenu pendant et autour des élections américaines. Voici ce qui vous attend chez Parler.

Son avantage principal:

Chez Parler, pas de PDG qui censure au moindre dérapage.

La plateforme, qui se qualifie de «première plateforme de liberté d'expression au monde» s'autogère. Plus précisément, elle dispose d'un jury communautaire qui fait appliquer les directives du fil de discussions dans lesquelles on débat. Une manière de modérer sa conversation sans interférer sur le contenu général de la plateforme, arguent les créateurs.

Son principal inconvénient:

Depuis janvier 2022, Parler n'est pas disponible aux utilisateurs d'Android. La fameuse autogestion a mené à des abus, notamment lors des émeutes du 6 janvier au Capitole, à Washington. La diffusion de certains messages haineux a conduit à la suppression de la plateforme des boutiques d'applications de Google et Apple. Si ce dernier a levé la sanction fin 2021, cela n'a pas été le cas du côté de Google.

A noter que l'app a été rachetée en octobre 2022 par le rappeur controversé Kanye West. A vous de voir si c'est une chance ou une tare.

Counter social

Son nom dit tout: «counter social» pour «contre social». L'anti-réseau social et ses dérives séduiront ceux qui veulent débattre à partir d'informations et de sources vérifiées. Un critère remis en doute par Elon Musk à propos de Twitter avant son arrivée.

Son avantage principal:

Détection de deepfake et de bots, alerte de violation d'identité, analyse de la fiabilité des liens d'actualités: sur Counter social, on débat sur du vrai et seulement du vrai.

Son principal inconvénient:

Sa limite à 500 caractères. Une fonctionnalité bien utile pour établir un discours sourcé et argumenté qui risque toutefois de faire fuir ceux qui, à l'écran, aiment les informations délivrées et lues rapidement.

(mndl)