Si vous vous demandez ce qui va arriver à votre pauvre petit corps si vous ne le remplissez pas de foie gras, de steaks saignants et de fondues chinoises comme en décembre, voici quelques pistes, et c'est un médecin qui raconte.

Vous vous êtes remis des Fêtes et vous êtes prêt pour Veganuary? Non? Pas d’inquiétude, on vous a prémâché la salade le boulot. Enfin, on a piqué les infos à un médecin new-yorkais, influenceur à ses heures perdues (suivi par 4,4 millions de personnes sur Instagram), et mannequin les mardis (non, ça j'ai inventé).

Doctor Mike à la rescousse des apprentis véganes

Dans une vidéo publiée en juin 2019 et qui refait parler d'elle en janvier, lorsque les véganes convaincus tentent de convaincre les viandards de se mettre aux brocolis vapeur, ce médecin de 33 ans raconte son expérience après avoir tenté un régime végane pendant 30 jours. Depuis sa publication, la vidéo a été vue plus de 3,1 millions de fois sur YouTube.

La voici 👇🏽

Mikhail Varshavski, alias Doctor Mike, y explique qu'une alimentation végane peut effectivement être nutritive et saine. Mais, comme le souligne le médecin d'origine russe basé aux Etats-Unis, comme avec n'importe quel régime alimentaire, il faut avant tout qu'il soit équilibré.

«Si vous suivez un régime américain standard et que vous passez ensuite à un régime végane, vous verrez une amélioration des maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, voire une prolongation de la vie dans certains cas.» Doctor Mike

Selon son expérience, l'une des première difficultés rencontrées a été d’engranger suffisamment de calories. Il reconnaît toutefois ne pas s'être correctement préparé.

«Pour être honnête, je n'avais pas beaucoup d'appétit [...]. Je ne suis pas un grand fan du fait de manger des légumes, du riz et des haricots, donc je ne me faisais pas de portions énormes. Alors je manquais de calories» Doctor Mike

Il souligne qu'il aurait dû, en tant que débutant, correctement planifier ses repas lors des deux premières semaines, ce qu'il n'a pas fait.

Un autre problème «un peu embarrassant »

Le médecin explique qu'en dehors de son manque d’enthousiasme, des tentations constantes et des inconvénients à organiser des repas et des restaurants avec ses amis omnivores, un problème «gênant» est survenu.

«J'avais de gros ballonnements et des gaz... Imaginez, je passe du temps avec des patients, je me déplace en avion pour le travail, je ne peux pas juste rester assis, comme ça» Doctor Mike

Baisse de motivation ... mais pas d' énergie

Il raconte encore qu'il mettait tellement tout en œuvre pour respecter son régime végane, sans craquer, qu'il n'arrivait plus à se motiver à faire du sport. «Cela ne me ressemble vraiment pas et c'est un obstacle auquel je ne m'attendais pas à être confronté.»

Mais il tient à souligner ne pas avoir remarqué de baisse majeure d'énergie, en dehors du manque de motivation. «Je me sentait bien, je ne suis pas devenu plus faible.» Doctor Mike dit en revanche avoir perdu du poids, environ 1,4 kilo, sans doute à cause du manque de calories dans ses repas. Il y a toutefois peu de chances pour que le médecin adopte ce régime sur le long terme.

«Les flatulences, les ballonnements... Peu importe le régime alimentaire qu'on choisit, s'il provoque de tels gaz, c'est impossible de tenir!» Doctor Mike

En revanche, le médecin ne veut pas dégoûter les curieux de tester ce régime. «Allez chez un nutritionniste, un diététicien qui peut vous aider à le mettre en place de la manière la plus saine et joyeuse qui soit, sans vous faire du mal.» (max)

