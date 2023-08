Voici 8 interdictions absurdes qui gâcheront vos vacances

Si vous ne voulez pas vous faire amender bêtement et ainsi exploser le budget vacances, vous feriez mieux de connaître ces règles primordiales.

lena moor

Depuis un certain temps déjà, le tourisme de masse pose un sérieux problème dans de nombreux endroits en Europe.

En conséquence, les stations balnéaires très fréquentées ont réagi en mettant en place des réglementations et des interdictions parfois insolites. En voici quelques exemples.

Interdiction d'utiliser des linges de bain

Depuis 2019, à Stintino en Sardaigne, il est interdit de déposer une serviette de plage sur la plage en raison de la quantité considérable de sable qui était auparavant emportée avec elle. «En raison des serviettes de plage, nous avons subi d'importantes pertes de sable.», a ainsi déclaré la maire. Quiconque enfreint cette interdiction s'expose à une amende pouvant atteindre 100 euros.

Depuis 2019, à Stintino en Sardaigne, il est interdit de déposer une serviette de plage sur la plage. Image: keystone

Les autorités sardes ne montrent aucune clémence non plus en ce qui concerne les petits souvenirs de plage tels que les coquillages ou les pierres, où des amendes allant jusqu'à 3000 euros sont prévues à l'aéroport.

De plus, cet été, des limites de visiteurs ont été imposées sur diverses plages de Sardaigne pour protéger les côtes. Par exemple, à Baunei, dans l'est de l'île, il faut s'inscrire via une application 72 heures à l'avance pour réserver une place, comme le rapporte travelnews.ch. Avec toutes ces mesures, la Sardaigne s'efforce de préserver la nature et de faire face à l'afflux de touristes.

Interdiction de vomir

La célèbre ville côtière de Croatie, à savoir Split, doit chaque année faire face à un afflux touristique qui exerce une forte pression sur la vieille ville. Désormais, cet afflux a atteint un tel niveau que la ville a adopté, pour cette saison, une série de nouvelles réglementations et d'interdictions, comme le rapporte le portail en ligne Nord Bayern.

Les riverains en ont assez de la fête et du tourisme. Image: Shutterstock

Désormais, la consommation d'alcool est autorisée uniquement dans les établissements de restauration, le camping sauvage dans les espaces publics est interdit, et toute personne qui se livre à des vomissements en public risque une amende pouvant aller jusqu'à 150 euros.

Interdiction de se promener en maillot de bain

Cette mesure a été introduite suite à une plainte des habitants de Split qui étaient dérangés par les nombreux visiteurs. Image: Shutterstock

Toujours à Split, une autre interdiction bizarre a été introduite cette année. Il est en effet interdit de se promener en bikini ou en maillot de bain dans la vieille ville. Cette mesure a été introduite suite à une plainte des habitants qui étaient dérangés par les nombreux visiteurs.

Interdiction de construire des châteaux de sable

Les châteaux de sable font partie intégrante des vacances à la plage. Pourtant, ils sont interdits dans de nombreux endroits. C'est notamment le cas à Sylt, en Allemagne, où le creusage avait provoqué un relâchement du littoral, entraînant ainsi une érosion accrue du sable, comme le rapporte le site allemand Reise Porter.

Les châteaux de sable empêchent les nageurs-sauveteurs d'effectuer leur mission sur la plage. Image: Shutterstock

Ce même plaisir est également interdit à Eraclea en Italie, car les nageurs-sauveteurs, selon le journal Süddeutsche Zeitung, étaient entravés par ces constructions.

Interdiction de fumer du cannabis

Depuis plusieurs années déjà, Amsterdam lutte contre le tourisme de fête excessif. Les montagnes de déchets, les nuisances sonores et la consommation excessive de drogues ont poussé la ville à lancer une campagne en ligne visant à dissuader les fêtards de se rendre à Amsterdam.

La consommation de cannabis en public est interdite depuis cette année. Image: AP

En outre, depuis un certain temps déjà, des interdictions assorties d'amendes de 140 euros sont en vigueur pour la consommation d'alcool en public et les pipis sauvages, comme l'a rapporté ce site en ligne. Depuis cette année également, la consommation de cannabis, pour laquelle Amsterdam est si célèbre, n'est plus autorisée en centre-ville.

Image: EPA ANP

Interdiction de s'arrêter

Certaines villes sont tellement confrontées au tourisme de masse qu'elles doivent recourir à des mesures extrêmes. A Portofino en Italie, il est interdit depuis le début de la saison de prendre des selfies à certains endroits. Pourquoi? L'amas de touristes s'arrêtant sur les chemins crée des embouteillages.

Un selfie avec cette petite ville en arrière-plan pourrait coûter cher. Image: imago

Selon le Tages-Anzeiger, le non-respect de cette règle peut entraîner une amende allant jusqu'à 275 euros. Même à Venise, haut lieu du tourisme du pays, les visiteurs sont encouragés à ne pas s'arrêter inutilement afin d'éviter d'encombrer les ruelles étroites et les ponts.

Interdiction de réserver une place sur la plage

Dans la station balnéaire espagnole très prisée de Torrox, dans la province de Malaga, il est interdit depuis 2014 de réserver une place sur la plage. Selon le magazine en ligne Costa del Sol, le conseil municipal réagit ainsi au manque de place sur les plages bondées de la petite ville.

A Torrox, en Espagne, il est interdit de réserver une place sur la plage. Image: Shutterstock

Les personnes qui réservent leur place avec une serviette ou une chaise longue et qui s'absentent pendant plusieurs heures doivent s'attendre à une amende pouvant aller jusqu'à 30 euros.

Selon la version australienne de Forbes, l'amende est encore plus lourde à Calpe, également sur la côte méditerranéenne espagnole. Quiconque y installe ses parasols et ses chaises avant 9h30 risque une amende pouvant atteindre 250 euros.

Interdiction de porter des tongs

Les villages pittoresques des Cinque Terre attirent chaque année des milliers de touristes sur la Riviera italienne. Si c'est la mer qui attire le plus de touristes, la région côtière incite davantage à la randonnée. Mais tous ne sont pas équipés en conséquence.

Lors d'un voyage à Cinque Terre, mieux vaut emporter des tongs ET des chaussures de marche. Image: shutterstock

Des accidents se produisent régulièrement parce que les gens se mettent en route avec des tongs et des sandales. Les personnes concernées doivent alors souvent être hélitreuillées dans le parc national environnant, ont cité en 2019 divers médias le directeur du parc Patrizio Scarpellini.

Il a donc introduit sans hésiter une nouvelle réglementation: les personnes surprises sur les sentiers de randonnée avec des tongs ou des chaussures de bain devront payer une amende allant de 50 à 2500 euros.

