En Europe aussi, certaines villes sont propices à certaines maladies. Keystone

Voici les villes où l'on tombe le plus souvent malade en vacances

Diarrhée, fièvre ou virus tropical? Personne ne veut tomber malade en vacances. Mais dans certains pays, le risque est particulièrement élevé.

Dans certains pays, les vacanciers sont plus susceptibles d'attraper des salmonelles ou un virus que dans d'autres. Le Holiday Sickness Index 2023 de Forbes montre quels sont les pays qui présentent le plus de risques pour les voyageurs.

L'index a été créé à partir de plusieurs données: tout d'abord, des experts techniques ont recherché environ 2,4 millions de messages sur des forums de voyage à l'aide de mots clés tels que salmonelles ou intoxication alimentaire. Ils ont également examiné les vaccins recommandés pour les destinations les plus populaires ainsi que le risque de paludisme.

Le centre de santé américain (CDC - Centers for Disease Control and Prevention) publie également des recommandations sur l'eau potable dans différents pays de vacances, qui ont également été prises en compte dans l'étude.

Enfin, chaque destination de vacances a été évaluée sur la base de ces critères dans un système de points, avec un maximum de 100 points à atteindre – ce qui a permis d'établir une liste des 25 pires destinations en termes de maladies.

Selon l'indice, seules les destinations de vacances en dehors de l'Europe ont occupé les premières places négatives.

Top 3 mondial

1) Punta Cana, République dominicaine

Des plages de sable blanc, des eaux claires et une vie nocturne trépidante: voilà pourquoi les touristes viennent à Punta Cana, en République dominicaine. Mais comme l'index le montre, près de 10% des utilisateurs des forums de voyage se plaignent de nausées liées aux vacances.

Keystone

En outre, les experts conseillent de se faire vacciner contre l'hépatite A et le tétanos, les autres vaccins devant au moins être reconsidérés. Le risque de paludisme est tout de même faible, mais ne peut pas être exclu, et l'eau du robinet ne devrait pas être consommée.

2) Charm el-Cheikh, Egypite

Charm el-Cheikh est surtout apprécié des plongeurs, mais offre également de nombreuses possibilités de shopping et de nombreux hôtels cinq étoiles. Mais là aussi, plus de 6000 messages sur les forums de voyage (près de 11% de tous les messages) concernaient des maladies telles que les intoxications alimentaires.

Image: Shutterstock

Les vaccins recommandés sont la poliomyélite et le tétanos. Il est également recommandé d'éviter de boire l'eau du robinet.

3) Sal, Cap-Vert

«Sal» signifie en fait «sel» et est considérée comme l'une des îles les plus populaires du Cap-Vert. Ce n'est pas étonnant, car il y a ici environ 350 jours de soleil par an, des plages magnifiques et peu de décalage horaire. Pourtant, plus de 11% des visiteurs se plaignent également de maladies inattendues.

Image: Shutterstock

L'hépatite A et le tétanos sont recommandés comme vaccins - et même si le risque de malaria est faible, il faut prendre des comprimés de prévention. Et là encore, il ne faut pas boire l'eau du robinet.

Top 3 Europe

Même si de nombreuses maladies tropicales n'existent pas en Europe, que l'eau est souvent de bonne qualité et que les soins de santé sont globalement très bons, il existe ici aussi quelques pays où le risque de maladie est plus élevé. Comme le montre le score de l'indice, ce risque est toutefois infime par rapport aux trois premiers pays du monde.

1) Benidorm, Espagne

De nombreux immeubles, une immense plage et une deuxième maison pour de nombreux Britanniques, c'est Benidorm. Pourtant, dans le classement des maladies liées aux vacances, la ville de la côte est espagnole occupe une première place douteuse en Europe.

Image: Shutterstock

4,5% de tous les messages sur les forums de voyage traitent d'intoxications alimentaires et d'autres maladies. Malgré tout, l'eau du robinet est considérée comme sûre et les vaccins ne sont pas non plus systématiquement recommandés.

2) Londres, Royaume-Uni

Londres est considérée comme l'une des villes les plus populaires d'Europe, surtout pour les courts séjours. Mais même ceux-ci peuvent vite mal tourner si vous tombez malade dans la capitale britannique. Et ce n'est apparemment pas si improbable.

Image: shutterstock

En effet, bien que le Royaume-Uni dispose de lois strictes en matière d'hygiène alimentaire et que l'eau potable soit réputée propre, plus de 2,7% des messages postés sur les forums par les voyageurs sont liés à des maladies.

3) La Sunny Beach, Bulgarie

La Sunny Beach de Bulgarie se trouve directement sur la mer Noire – et fait honneur à son nom avec une large plage de sable de cinq kilomètres de long.

Contrairement à de nombreuses destinations européennes, il est déconseillé de consommer l'eau du robinet. En outre, le tétanos ainsi que la diphtérie et l'hépatite A et B sont recommandés. Parmi les voyageurs, 2,77% ont tout de même échangé des informations sur les maladies.

Image: Shutterstock

Souvent, c'est surtout l'eau potable contaminée ou la nourriture avariée qui est responsable d'une maladie pendant les vacances. Par exemple, le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommande de boire l'eau du robinet dans seulement six des destinations de vacances: Orlando, Benidorm, Londres, Dubaï, Paris et Ténériffe.

Les maladies les plus fréquentes chez les voyageurs sont donc les suivantes:

Les salmonelles.

La gastroentérite.

La bactérie E-Coli.

L'intoxication alimentaire et la diarrhée du voyageur.

Les conseils pour se protéger à l'avance sont par exemple d'éviter les aliments à haut risque comme la viande, les produits laitiers et tout ce qui est cru. Il est également conseillé de ne boire que de l'eau en bouteille et d'éviter les glaçons. Le lavage fréquent des mains et l'hygiène générale sont aussi utiles.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)