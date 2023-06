Cela peut vous coûter cher: les pigeons à Venise ne doivent pas être nourris. (Source : via imago-images.de)

Ces règles étonnantes pourraient gâcher vos vacances en Italie

Lorsque les beaux jours approchent, nombreux sont ceux qui rêvent de se prélasser sur une terrasse ou une plage en Italie. Mais il existe quelques lois qui pourraient rendre vos vacances très onéreuses.

Bien-être animal, protection de l'environnement ou protection de la santé: en Italie , il existe de nombreuses bonnes raisons pour des lois strictes. Cependant, tous les vacanciers n'en seront pas conscients, de sorte que dans de nombreux endroits, des sanctions coûteuses se cachent pour des infractions soi-disant mineures. Comme on est sympa, on vous résume ici les lois les plus importantes.

Nourrir des pigeons peut vous coûter cher

Quiconque est déjà allé à Venise se souviendra certainement des innombrables pigeons de la célèbre place Saint-Marc. Certains touristes sont prêts à nourrir les volatiles afin d'obtenir le parfait cliché «instagramable» d'eux avec des pigeons sur le bras.

Cependant, le souvenir peut devenir très coûteux: si vous êtes pris en flagrant délit, vous pourriez avoir à régler une pénalité de 450 euros. Incidemment, cela s'applique également à d'autres oiseaux comme les mouettes, rapporte le Mercury.

Embrasser n'est pas jouer

Quiconque pensait que l'Italie était la terre de l'amour et de la passion est loin du compte. Du moins à Eboli, dans la province de Salerne. Là-bas, s'embrasser dans une voiture peut coûter jusqu'à 500 euros d'amende.

Mais même le simple fait de laisser pendre un bras à la fenêtre de la voiture peut vous coûter cher: cette «infraction» coûte entre 41 et 168 euros dans toute l'Italie, rapporte Der Westen.

Il peut également être très coûteux de porter de mauvaises chaussures lors d'une randonnée sur les falaises de la région touristique des Cinque Terre. Toute personne surprise avec des tongs dans la région peut s'attendre à une amende pouvant aller jusqu'à 2500 euros. Cependant, l'interdiction a une bonne raison d'être: elle vise à vous protéger contre les blessures.

Construire des châteaux de sable ou jouer au ballon

Près de Venise, à Eraclea, il y a toute une série d'interdictions autour de la plage. Presque tout ce qui est normal sur les autres plages y est interdit: construire des châteaux de sable, jouer avec des balles ou simplement creuser des trous dans le sable.

En général, il est strictement interdit de prélever du sable, des galets ou du quartz sur les plages italiennes. Même les plus petites quantités sont punies, et peuvent entraîner des amendes allant de 500 à 3000 euros. Emporter des moules avec vous peut être encore plus onéreux: les douanes peuvent exiger jusqu'à 10 000 euros ici. Alors autant vous dégotter un petit restaurant du coin s'il s'agit de votre plat préféré.

Sachez en outre qu'il y a une interdiction absolue de fumer sur de nombreuses plages. Ceux qui ne s'y conforment pas s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 2 000 euros.

Pas de grimpette aux arbres

Même si cela semble de toute façon plutôt absurde dans la ville de la mode: mieux vaut ne pas avoir l'idée de grimper à un arbre à Milan . Si vous vous faites prendre en train d'escalader un tronc, vous pouvez vous attendre à une amende pouvant aller jusqu'à 40 euros.

Mais Milan est aussi très stricte en ce qui concerne ses monuments: quiconque s'assied sur les marches de la cathédrale de Milan ou d'un autre monument, par exemple, risque une amende pouvant aller jusqu'à 160 euros.

Rome protège ses monuments

Rome est également particulièrement stricte en matière de protection de ses monuments. Aller dans l'eau de la fontaine de Trevi ou faire un pique-nique sur la place d'Espagne peut entraîner des punitions draconiennes.

La consommation d'alcool est également gérée de façon stricte dans la ville éternelle: visiter les bars en grand groupe est interdit, et entre 22 heures et 7 heures du matin, aucun alcool ne peut être bu en public, rapporte le Journaliste de voyage. Les bars ne sont autorisés à servir de l'alcool que jusqu'à 2 heures du matin. Quiconque ne respecte pas ces règles s'expose à une amende.

Trop de peau nue: jusqu'à 500 euros

Quiconque se rend à la plage en bikini ou en maillot de bain, ou se promène de la plage au supermarché sera également passible de sanctions dans de nombreuses stations balnéaires du sud de l'Italie.

Par exemple, à Sorrente, Tropea et Cagliari, il est interdit d'être torse nu ou en maillot de bain dans les espaces publics en dehors des zones de baignade. Selon le ministère fédéral des Affaires étrangères, quiconque enfreint cette règle risque une amende de 25 à 500 euros.

