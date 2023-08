Cette ville suisse fait partie du top 10 des plus cool d'Europe

Outre les grandes métropoles touristiques, certaines villes moins cotées ont aussi de belles choses à offrir. Exit Lisbonne, Londres ou Paris, le classement Forbes nous fait découvrir 10 perles.

Vous souhaitez partir en vacances, mais détestez l'afflux touristique des grandes villes? Voici 10 (petites) villes, mais tout aussi cool à découvrir, et ce n'est pas Forbes qui dira le contraire. Spoiler: une ville suisse fait partie du classement!

Braga, Portugal

Braga se situe au nord du Portugal et de Porto, deuxième grande ville du pays. Braga était l’une des villes les plus riches du Portugal, raison pour laquelle l'architecture y est si somptueuse et les églises ornées, à l'instar du site religieux le plus connu, le Sanctuaire du Bon Jésus du Mont ou Bom Jesus do Monte en portugais.

Image: Stone RF

Salzbourg, Autriche

Salzbourg n'est rien d'autre que la ville natale de Mozart. Et si ça, ce n'est pas un argument valable à lui tout seul, on ne peut plus rien pour vous.

Image: Moment RF

Vérone, Italie

Ah la Dolce Vita! Car oui, l'Italie c'est bien plus que Rome, Milan ou Naples, n'en déplaise à certains. Autre fait fascinant de la ville, elle abrite la «maison de Juliette» – comme dans la pièce la plus célèbre de Shakespeare, qui s’y déroule.

Image: Stone RF

Gand, Belgique

Autrefois cité d'Etat et ville portuaire, Gand est aujourd'hui une ville universitaire. On raconte que le centre de Gand est tout particulièrement charmant, notamment avec son architecture médiévale.

Image: Westend61

Lucerne, Suisse

Notre chère ville de Lucerne trouve sa place également dans ce classement. C'est surtout sa proximité avec les sommets et les sentiers alpins qui fait de cette ville un véritable rêve éveillé pour les randonneurs.

Image: Moment RF

Rovinj, Croatie

Rovinj, petite ville portuaire de Croatie, est largement influencée par la région italienne de Vénétie, selon Forbes en tout cas. Si vous êtes à la recherche d'une destination pour une escapade romantique, ne faites pas comme Tom Brady et Irina Shayk, mais arpentez les rues «étroites et romantiques» de Rovinj!

Image: Moment RF

Bath, Royaume-Uni

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses vestiges romains, Bath a beaucoup de choses à offrir. Mais la baignade reste l'attraction star de la région, que ce soit dans les anciens bains romains rénovés ou dans les thermes modernes de Thermae Bath, les seules sources thermales naturelles pour le bain en Grande-Bretagne.

Image: Moment RF

Trondheim, Norvège

Située à 60 km au sud du cercle polaire, Trondheim, la troisième ville de Norvège commençait tout juste à s’affirmer comme la nouvelle «capitale de la gastronomie» du pays avant que la pandémie de Covid-19 ne s'invite à la fête. Bref, si vous souhaitez bien manger, c'est à Trondheim qu'il faudra aller.

Image: Moment RF

Ljubljana, Slovénie

Une petite ville qui fait la fierté de ses habitants! Ljubljana est chargée d'histoire que vous vous ferez une joie de découvrir au travers de son architecture notamment.

Image: Moment RF

Aix-en-Provence, France

La capitale historique de la Provence se veut être l'incarnation même du bon vivre au sud de la France. Aix-en-Provence est la ville natale du peintre post-impressionniste Paul Cézanne.