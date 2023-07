L'île de Texel, en Allemagne. Image: Shutterstock

Voici les 10 plages les plus populaires d'Europe sur Instagram

Si vous êtes à la recherche d'une belle destination de vacances, vous pouvez compter sur les réseaux sociaux pour trouver de l'inspiration. Voici un aperçu.

Plus de «Société»

Un article de

Si vous parcourez les publications Instagram pendant les vacances, vous ne pouvez pas passer à côté des photos de plage. L'agence de voyage en ligne loveholidays.com a établi une liste des 20 plages européennes qui sont le plus souvent publiées sur Instagram.

La côte Amalfitaine

La côte Amalfitaine, en Italie, fait sans aucun doute partie des plus belles régions du pays. Connue pour ses falaises et ses plages pittoresques, elle attire chaque année de nombreux vacanciers du monde entier.

La plage de galets de Positano est très populaire sur Instagram, ce qui en fait la destination balnéaire favorite de la région. Avec un total de 2 585 875 posts, elle atteint la première place du classement sur le réseau social.

La côte Amalfitaine, en Italie. Image: Shutterstock

Les Cinque Terre

Le parc national italien des Cinque Terre n'a, toutefois, rien à envier à la Côte Amalfitaine, avec ses villages pittoresques, ses falaises à couper le souffle et ses petites plages de rêve aux eaux turquoises.

Il n'est donc pas étonnant que de plus en plus de touristes y posent leurs valises. Mais ce n'est pas le tout. Sur Instagram aussi, le hashtag cinqueterre jouit d'une grande popularité. Pas moins de 2 479 239 posts – célébrant la beauté de ce lieu – ont déjà été accompagnés de ce hashtag.

Les Cinque Terre, en Italie. Image: Shutterstock

La ville côtière de Stiges

L'une des plus belles plages Instagram d'Europe se trouve en Catalogne, dans la paisible ville côtière de Sitges - à environ 35 kilomètres au sud de Barcelone. Elle est réputée particulièrement propre et s'intègre magnifiquement dans le décor de la ville.

Avec 1 592 814 publications sur Instagram, il est évident que cette plage fait partie des plus belles d'Europe.

La ville côtière de Stiges, en Espagne. Image: Shutterstock

L'île de Sylt

Les plages les plus instagrammables d'Allemagne se trouvent sur l'île de Sylt (mer du Nord). Le hashtag #sylt totalise 1 356 625 publications. Ce qui plaît le plus aux vacanciers sont les paysages de dunes et les vastes plages de sable.

L'île de Sylt, en Allemagne. Image: Shutterstock

Puerto Banus

Puerto Banus, dans la ville espagnole de Marbella, est un port de plaisance et non une plage. L'extraordinaire décor de montagne qui entoure le lieu offre aux voyageurs une expérience unique. Il n'est donc pas étonnant que les utilisateurs d'Instagram s'extasient à son sujet: 979 917 posts sont consacrés à ce petit coin de paradis.

Puerto Banus, en Espagne. Image: Shutterstock

Les dunes de Maspalomas

Sur l'île espagnole de Grande Canarie, on trouve un endroit qui fait penser à un désert: Maspalomas. Les vastes dunes de sable sont une destination de vacances très appréciée, et fréquemment immortalisées et publiées sur Instagram. Cela se traduit par un total de 879 271 contributions avec le hashtag #maspalomas.

Maspalomas, en Espagne. Image: Shutterstock

La plage de Polignano a Mare

Un bijou méconnu: la plage de rêve de Polignano a Mare en Italie a déjà recueilli 855 996 publications sur Instagram. Cette petite ville côtière de l'Adriatique, située à environ 30 kilomètres au sud de Bari, séduit par ses eaux turquoise cristallins et son emplacement idyllique, entre deux falaises. L'endroit fait rêver.

Polignano a Mare, en Italie. Image: Shutterstock

La station balnéaire de Binz

En Allemagne, la station balnéaire de Binz, sur l'île de Rügen, vaut également le détour.

Depuis la plage, assis sur une chaise longue, les vacanciers peuvent profiter de la vue sur le sable blanc, avec en arrière-plan les dunes et les maisons le long de la promenade. Au total, le lieu culmine 812 464 posts sur Instagram.

Binz, en Allemagne. Image: Shutterstock

L'île de Texel

Sur l'île néerlandaise de Texel, en mer du Nord, les touristes ont de quoi s'émerveiller. De vastes paysages de dunes, une mer sauvage et des plages de sable fin font de cette côte idyllique du nord de la Hollande une destination très prisée. C'est surtout en été qu'il s'y passe beaucoup de choses. Au total, 746'882 publications ont déjà été publiées sur Instagram pour immortaliser la beauté de cette île.

L'île de Texel, en Allemagne. Image: Shutterstock

Kristiansand, au sud de la Norvège

Vous ne pensiez peut-être pas à la Norvège comme destination balnéaire, mais sachez qu'un endroit sur la côte a tout de même réussi à se hisser dans le top 10 du classement: Kristiansand, dans le sud du pays.

Ici, les maisons traditionnelles en bois alignées attirent des visiteurs du monde entier. La plage de la ville, Bystranda, est particulièrement appréciée des touristes. Cet endroit est surtout connu comme point de départ pour des excursions en canoë et en bateau. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait au total 726 584 publications sur Instagram.

Kristiansand, en Norvège. Image: Shutterstock

Malaga, Etretat et Durdle Door

De la onzième à la vingtième place, on trouve d'autres plages en Allemagne (Warnemünde et Usedom), en Espagne (Malaga et Catalogne), ainsi qu'en France (Etretat) et en Angleterre (Durdle Door).

Traduit et adapté de l'allemand par Anaïs Rey.

Sinon, voici les conseils estivaux de watson: