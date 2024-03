Voici les 3 plus belles plages du monde (et elles sont en Europe)

Les plages, il s'agit sûrement de l'un des seuls sujets qui met (presque) tout le monde d'accord. Et Tripadvisor en est bien conscient. Il vient d'établir un top 10, et ça fait rêver.

Quand on pense aux vacances d'été, on pense forcément à l'eau bleu azur et au sable chaud. Pour de nombreuses personnes, être au bord de la mer est synonyme de détente.

Chanceux que nous sommes, nous n'avons pas besoin de voyager loin pour être véritablement dépaysés. Et ce grâce au portail de voyage Tripadvisor qui vient de désigner les plus belles plages du monde: les trois premières se trouvent toutes en Europe.

Le classement «Travellers' Choice Awards» de Tripadvisor se base sur les évaluations des utilisateurs. Ils peuvent attribuer jusqu'à cinq points par plage. L'étude porte chaque année sur les plages qui ont été évaluées par un nombre particulièrement élevé de personnes au cours des douze derniers mois et qui sont donc de toute façon populaires.

Plage de Varadero à Cuba, Caraïbes

La plage de Varadero à Cuba se trouve à 140 kilomètres à l'est de La Havane, la capitale de Cuba, et s'étend sur 20 kilomètres le long de la péninsule qui s'avance dans les eaux bleu clair. 15 800 voyageurs ont attribué la mention «excellent» à cette plage peu profonde. Le sable blanc est souvent mentionné.

Siesta Beach en Floride, USA

La plage de Siesta Beach sur la péninsule de Siesta Key en Floride est passée de la 11e à la 9e place par rapport à l'année dernière. Cette plage d'environ cinq kilomètres marque des points grâce à son sable fin et est considérée «idéale pour les familles».

Eagle Beach – Palm-Eagle Beach, Aruba, Caraïbes

Eagle Beach, la plage la plus large d'Aruba et célèbre pour son sable blanc immaculé, séduit par ses eaux claires, ses zones ombragées, ses cabines de plage et une multitude de sports nautiques. Quatre espèces de tortues marines nichent sur l'île néerlandaise des Caraïbes, la plupart des nids se trouvant à Eagle Beach.

Manly Beach, Sydney, Australie

Manly Beach est l'une des plages de surf les plus célèbres d'Australie. C'est ici qu'a eu lieu le premier championnat du monde de surf en 1964. Cette plage de 1,5 km de long est l'une des plages les plus populaires du nord de Sydney et est facilement accessible en ferry depuis Circular Quay. Elle est bordée de nombreux bars et restaurants.

Strand Anse Lazio, île de Praslin, Seychelles

Si vous aimez les vagues, la plage de l'Anse Lazio est faite pour vous. Comme il n'y a pas de récifs devant, les vagues arrivent jusqu'à la plage. À Anse Lazio, la loi interdit la construction d'hôtels. Ainsi, la plage de l'île seychelloise de Praslin dans l'océan Indien restera à l'avenir un paradis sans blocs de béton.

Grace Bay Beach, îles Turks et Caicos

Les îles Turks et Caicos appartiennent au territoire britannique d'outre-mer dans l'océan Atlantique. Les vacanciers vantent le sable merveilleusement doux de la plage de Grace Bay, qui compte 350 jours de soleil par an. Le récif est également une invitation à la plongée et au snorkeling.

Ka’anapali Beach – Lahaina, Hawaii, USA

La plage de sable blanc de Ka'anapali, longue de plus de trois kilomètres, se trouve à l'ouest de l'île de Maui. Elle a été élue plus belle plage des Etats-Unis en 2024 - même si la mère patrie se trouve en réalité à 3 800 kilomètres de l'île du Pacifique.

Playa de La Concha, San Sebastián, Espagne

La troisième meilleure plage du monde est une plage urbaine. La Playa de La Concha de San Sebastián (ou Donostia, le nom de la ville espagnole dans la langue maternelle basque) est facilement accessible à pied, en bus ou en métro. Les jours de beau temps, les locaux s'y retrouvent avec les vacanciers pour profiter du magnifique décor et de la proximité des restaurants et des commerces.

Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italie

La plage de sable blanc Spiaggia dei Conigli se trouve dans un environnement à couper le souffle avec une eau bleu clair et des parois rocheuses impressionnantes. En raison de sa popularité et pour protéger l'environnement naturel, l'accès à la plage est réglementé. Il est recommandé de réserver à l'avance. Il est également conseillé d'emporter des provisions avant la visite, car à l'exception d'un petit restaurant (à 15 minutes à pied), il n'y a rien d'autre que la nature ici.

Praia da Falésia, Olhos de Agua, Portugal

La bande côtière de Falésia dore au soleil. Les vacanciers peuvent se jeter dans les vagues, mais aussi se promener. Une partie de la plage de la station balnéaire d'Olhos de Agua en Algarve est bordée de rochers rouges déchiquetés, l'autre côté est plat et offre une eau bleue et propre.