Voici les images des deux nouvelles fresques de Saype à Villars

L'artiste franco-suisse Saype a dévoilé vendredi sa nouvelle oeuvre, deux fresques peintes à même le sol sur deux versants du domaine skiable de Villars-sur-Ollon (VD). Les voici.

Les deux oeuvres se trouvent les sites de Chaux-Ronde et du Grand Chamossaire et s'étalent environ sur 2700 et 3700 m2. Pour peindre ce diptyque, intitulé «Le soleil a rendez-vous avec la lune», Saype a utilisé son habituelle peinture biodégradable, composée à base de craie et charbon.

Keystone

Keystone

Keystone

Keystone

Keystone

Keystone

Keystone

Keystone

Keystone

Keystone

Keystone

La durée de vie des deux oeuvres dépendra de la météo et de la repousse de l'herbe, mais leur créateur estime qu'elles devraient rester visibles entre deux semaines et un mois.

(ats)

