Cette star s'est pris un truc inattendu en pleine poire

Lors du concert de Bebe Rexha, un homme dans le public lui a balancé un téléphone à la figure. Il a visiblement bien visé puisque le show a été arrêté.

On a mal pour elle rien qu'en regardant la vidéo. Un smartphone, c'est lourd, c'est dur et avec de la force, ça fait des dégâts. Bebe Rexha peut en témoigner. La chanteuse américaine s'en est pris un ce dimanche 18 juin lors de son concert à New York.

Bebe Rexha s'est effondrée sur scène avant d'être escortée et le concert a été arrêté. Pendant ce temps-là, le service de sécurité a identifié l'auteur de l'agression dans le public. Selon le magazine Rolling Stone, il s’agit d’un jeune homme de 27 ans. Il a été interpellé par la police new-yorkaise, et son acte a été considéré comme étant intentionnel et délibéré.

Une autre vidéo montre la star de 33 ans quitter le concert qui se déroulait au Rooftop at Pier 17 à Manhattan, une scène en plein air au bord de la East River. La star a été emmenée à l'hôpital pour des points de suture.

Ce lundi 19 juin, Bebe Rhexa a rassuré ses fans sur TikTok.

«Je vais bien, oui je me sens bien» reprenant les paroles de sa chanson I'm Good.

Sur Instagram, elle a posté une photo d'elle où l'on peut voir un hématome à l'œil gauche ainsi qu'un pansement à l'arcade sourcilière. Le pouce en l'air indique qu'elle se sent déjà mieux.

Et si à la fin de cet article vous vous demandez qui est Bebe Rhexa, sachez que c'est une chanteuse pop très populaire, qu'elle a fait des tubes avec Martin Garrix, Lil Uzi Vert ou encore Doja Cat et qu'elle a remporté 22 Awards dans sa carrière. Son titre I’m Good avec David Guetta a dépassé le milliard d’écoutes sur Spotify.

