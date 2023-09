Vidéo: watson

Vidéo

Le ciel s'est illuminé

Ce n'était pas un OVNI, mais bien un météore qui a illuminé le ciel de l’est de la Turquie dans la nuit de samedi à dimanche sous les yeux ébahis des habitants.

C'est un véritable spectacle qui a illuminé la Turquie ce week-end. Il ne s'agit pas d'un vaisseau extraterrestre ou de Voldemort qui «transplane», mais bien de ce qu'on appelle un débris astral.

Dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on peut observer le météore traversant le ciel à grande vitesse derrière les nuages en provoquant sur son passage des lueurs vertes, avant d'offrir une nuance de rouge.

Le météore est passé au-dessus de la ville d’Erzurum, dans l'est du pays, et a été filmé par une poignée de chanceux. Un internaute qui filmait un enfant jouant avec un ballon lumineux a capturé par hasard le moment exact où le météore a illuminé le ciel de vert.

Météoroïde, météore et météorite

L'astronomie, c'est tout un jargon, c'est aussi pour cela qu'on a simplement nommé un météore… une étoile filante. D’après la Nasa, dans l'espace, on trouve des météoroïdes. Ce sont des débris rocheux provenant d’une comète ou d’un astéroïde, qu’on qualifie de météores lorsqu’ils pénètrent dans l’atmosphère terrestre à grande vitesse avant de se consumer. Si un météore est suffisamment gros pour ne pas se désagréger dans l'atmosphère et qu'il finit par s’écraser sur le sol, on parle de météorite.

La traînée luminescente et colorée provoquée sur son passage est due à une réaction chimique. Lorsqu'un météore se consume dans l'atmosphère, il libère des éléments chimiques ionisés. La couleur verte provient de la combustion du nickel qui brûle dans l’atmosphère. Quant au rouge, il provient davantage de l’azote et de l’oxygène dynamisés présents naturellement dans l’atmosphère terrestre. Maintenant, quand vous verrez une lueur dans le ciel, vous saurez.

