Cette vidéo d'un cycliste enflamme les réseaux sociaux

Un cycliste français a publié une vidéo sur Twitter cumulant un million de vues. Durant son trajet, on le voit se confronter à des automobilistes. Dans les commentaires, c'est une guerre impitoyable entre usagers, mais le code de la route a tranché.

Vous n'êtes pas sans savoir que le pire ennemi de l'automobiliste, et réciproquement, c'est le cycliste. Les usagers des quatre et deux roues ne s'écharpent pas seulement sur la route, mais aussi sur les réseaux sociaux. Un coursier de Metz en France a posté une vidéo qui a déclenché un débat houleux. Dans ce clip filmé probablement avec une GoPro, on le voit dans plusieurs situations litigieuses impliquant des automobilistes.

La vidéo a cumulé un million de vues et a drainé avec elle de nombreux commentaires négatifs et parfois même des menaces à l'encontre du cycliste.

Cette séquence est une compilation d’extraits tournés sur un peu plus d'un kilomètre. «Dans la première situation: il y a un stop. L’automobiliste est obligé de marquer l’arrêt. Après avoir regardé ce qu’il y a à droite, l'automobiliste avance sans regarder ni voir que les cyclistes peuvent venir de la gauche», explique Marc, le coursier à l'origine de la vidéo.

Un autre passage a suscité la colère de beaucoup d’internautes: on voit le cycliste passer au feu rouge. «Le panneau M12 (un panneau triangulaire de cédez-le-passage qui permet notamment aux cyclistes de circuler alors que les automobilistes sont à l’arrêt) me permet d’aller tout droit», défend-il.

Le panneau M12 permet aux cyclistes de passer au feu rouge. Image: Velotaf Metz

Arrive enfin le deuxième moment où le cycliste confronte un automobiliste: «Une voiture est au feu rouge et elle n’a pas son clignotant. Je régule ma vitesse pour ne pas avoir à m’arrêter. Une fois le feu au vert, le conducteur démarre alors que j’arrive dans sa roue, son clignotant arrive beaucoup trop tard», ajoute Marc.

Marc a pour habitude de publier des extraits de sa caméra embarquée afin de dénoncer certains comportements d'automobilistes. Mais cette publication a particulièrement mis le feu aux poudres et il a été la cible de très nombreuses menaces. Certaines d’une rare violence ont été jusqu'à être des menaces de mort:

«Tu te prendras une bastos entre les deux yeux et ce sera amplement mérité, qu’est-ce que t’en penses?» Twitter

Avec les multiples tweets menaçants adressés à son encontre, Marc réfléchit à un dépôt de plainte.

Les chiffres en Suisse

Chez nous, les accidents de vélo comptent parmi les accidents de la route les plus fréquents: 18 % sont des collisions et 82 % de pertes de maîtrise qui auront fait, l'année passée, 4774 accidentés, dont 22 cyclistes qui ont perdu la vie et 819 ayant été grièvement blessés. Souvent, ils étaient eux-mêmes à l'origine de l'accident grave. L’évolution demeure problématique pour les vélos électriques, car le nombre d’accidents est en hausse.

Quant à la voiture, sur 8531 accidents recensés, 200 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route et 3933 personnes ont été grièvement blessées. Tels sont les chiffres tirés de la statistique des accidents de la route établie par l’Office fédéral des routes (OFROU).

Le plus souvent, l’inattention, un comportement fautif ou une mauvaise manœuvre figurent parmi les premières causes des accidents graves.

