«J'ai menti» - Liver King avoue avoir pris des stéroïdes (et pas qu'un peu)

L'homme connu pour manger des abats crus s'est confessé dans une vidéo après de nouvelles accusations. Jusqu'à maintenant, la star des réseaux sociaux prétendait avoir un physique sculpté par le sport et une alimentation riche en fer. Il serait, en fait, un charlatan (ah bon?!!!).

Surprise! Brian Johnson, aka Liver King, a menti. Le roi du foie qui prétendait depuis sa montée fulgurante sur les réseaux sociaux que sa musculature herculéenne était le résultat de beaucoup de sport et d'une alimentation primale a craché le morceau.

L'Américain de 45 ans a posté une vidéo de 6 minutes sur YouTube où on le voit torse nu (sa marque de fabrique) assis sur un genre de trône dans son ranch en parlant encore plus fort qu'Emily in Paris (sa deuxième marque de fabrique). Voici ses meilleures punchlines:

«Je fais cette vidéo parce que j'ai merdé. Oui, je suis actuellement sous stéroïdes»

«Je ne vous ai pas menti, j'ai menti pour vous»

«Avant les réseaux sociaux, j'étais riche et anonyme, après les réseaux sociaux, je suis toujours riche, mais plus anonyme»

«Je me suis convaincu que, comme je n'étais pas un athlète de compétition, je ne trichais pas»

«Je fais ça pour les jeunes hommes qui ont des problèmes de santé mentale»

Si la star des réseaux sociaux avoue seulement maintenant avoir pris des stéroïdes, c'est parce qu'il y a eu une fuite. Il s'est fait démasquer par le youtubeur Derek, dont la vidéo a dépassé les 2,8 millions de vues et dont le New York Post s'est fait l'écho ce mercredi 30 novembre.

Sur sa chaîne YouTube, ce culturiste montre des e-mails que Johnson a envoyés à un entraîneur en 2021 dans lesquels il partage les objectifs de développement de sa marque «Liver King» et admet avoir dépensé 11'000 dollars par mois en médicaments pour améliorer sa silhouette. En gros, c'est comme si une mannequin faisait des injections de botox en secret et commercialisait ensuite une crème antirides.

Liver King est une personnalité des réseaux sociaux depuis août 2021. Il compte plus de 1,7 million de followers sur Instagram et jusqu'à maintenant, il a toujours juré que ses séances d'entraînement intenses et son alimentation «d'homme des cavernes moderne» sont le secret pour obtenir et conserver son corps. Lol.

Interrogé par plusieurs médias sur son utilisation des stéroïdes, Liver King a toujours répondu avec culot. Au Daily Beast, il ne s'est pas gêné pour dire: «Je modélise, enseigne et prêche une solution simple et élégante appelée 'Vie ancestrale' - Les 9 principes ancestraux - pour que notre peuple n'ait plus à souffrir... pour que nous puissions exprimer collectivement notre forme la plus élevée et la plus dominante. C'est mon combat!»

Comme dirait un internaute sur YouTube: combien d'argent a-t-il économisé en n'achetant jamais de T-shirt? C'est ça la vraie question.

