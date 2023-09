Gérard Depardieu pourrait qualifier l'incident de «drame» ou de «miracle» suivant où il se situe dans la pente. Dimanche, jour du Seigneur, dans les rues du village portugais de Sao Lourenço do Bairro, des quantités industrielles de vin rouge ont déferlé. Plus précisément, 2,2 millions de litres, soit l'équivalent d'une piscine olympique.

Cette chaussure moche mute depuis des années pour survivre - tuons-la!

Les Crocs, ces chaussures sorties tout droit des entrailles de l'Enfer, pourrissent nos pieds (enfin, les vôtres, pas les miens) depuis 2002. Si on s'y met tous, on va réussir à les faire mourir. Mais pour ça, il faut qu'on fasse un effort collectif.

Elle est pire que les virus du Covid, de la grippe aviaire et de la gastro réunies. En termes d'adaptabilité, j'entends (parce que la grippe aviaire, c'est quand même très triste). Voilà plus de 20 ans que les Crocs évoluent et mutent pour ne pas crever. Et le pire, c'est que ça marche: il y a encore des gens qui en achètent pour faire autre chose que bosser dans un hôpital ou faire du jardinage.