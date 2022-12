Vidéo: youtube

Vidéo

Le tube de Noël «Last Christmas» pourrait être interdit et détruit

Un couple déteste tellement ce morceau qu'il a trouvé le moyen d'en venir à bout. Objectif? Faire en sorte que plus personne n'ait à subir ce tube de Noël des 80's composé par le groupe Wham! Les Suédois Tomas et Hannah Mazetti ont encore du chemin: il leur manque au moins 20 millions de dollars.

Chaque fin d'année draine son lot de fatigues, de factures, d'indigestions et de célèbres rengaines de Noël. Or, il n'y a pas que l'infâme All I want for Christmas is you dans la vie. Même si Mariah Carey vient de battre le record d'écoutes de toute l'histoire de Spotify (le 25 décembre dernier évidemment), le groupe de feu George Michael n'est jamais très loin.

Vous n'aimez pas Last Christmas? Sachez que vous n'êtes pas tout à fait unique au monde. Mais parmi les plus agacés, on trouve une jeune couple basé en Suède qui s'est offert une mission divine: racheter les droits de la chanson pour... détruire les bandes, supprimer le tube des plateformes et interdire définitivement toute diffusion du morceau. Sympa!

Pour parvenir à leurs fins, Tomas et Hannah Mazetti ont lancé une collecte de fonds. Pour l'heure, 51 000 dollars ont déjà été amassés. Le couple assure que plus de 400 personnes sont en mode promesse de dons et que les versements vont bientôt neiger.

«Nous promettons de jeter les bandes dans une benne de déchets nucléaires en Finlande, où elles reposeront pendant au moins deux millions d’années»

Le couple pô content:

Un vieux traumatisme

Pour Hannah, le choc psychologique date d'une bonne dizaine d'années en arrière. La jeune femme considère ni plus ni moins que «Last Christmas est un engin de torture».

«J’étudiais l’anglais et je faisais des extras pour payer mes factures. Le patron avait tout prévu pour les périodes de Noël, et notamment une compil’ CD avec quelques hits à l’intérieur. Il n’était pas là tout le temps, donc il ne pouvait pas ressentir à 100% la détresse pour tout le staff du café- d’entendre “Last Christmas” plus de 100 fois par jour.»

Reste que le chemin est encore long. Le morceau, propriété de Warner Chappell Music, n'est pas tout à fait gratuit, puisque les droits sont estimés à 25 millions de dollars. Eteindre son poste de radio coûtera toujours moins cher.