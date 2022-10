Vidéo: watson

Le bikini de trop pour cette streameuse hot-tub bannie de Twitch

Une streameuse active dans la catégorie Hot Tub sur Twitch a été bannie de la plateforme américaine pour avoir pratiqué en direct une séance de yoga trop suggestive. La modération a estimé qu'elle ne respectait pas les lignes de conduite, pourtant parfois très floues.

You're already one of us: le fameux slogan de la plateforme fétiche des gamers n'a pas porté chance à la «streameuse» du nom de brianas_w0rld. La jeune femme, ordinairement active sur Twitch sous le thème Pools, Hot Tubs, and Beaches, a offert à sa communauté le 12 octobre une prestation qui a fait glisser le curseur un peu trop dans le rouge au goût des modérateurs.

Comme le détaille le site millenium.org, cela faisait déjà quelques mois que la streameuse se faisait remarquer avec ses lives hot-tubs...

«(...) durant lesquels elle possède tout un tas de sub goals dont "si un viewer me donne 20$, j'écris son nom sur mon corps". Le 18 octobre dernier, Briana a lancé son live comme à son habitude, dans un bikini bien plus suggestif que les autres.» millenium.org

La sentence ne s'est pas fait attendre: elle a écopé d'un bannissement temporaire de la plateforme. Désormais s'affiche le message suivant si l'on veut rejoindre la chaîne de l'influenceuse:

Cette chaîne est actuellement indisponible en raison d'une infraction aux Lignes de conduite de la communauté ou des Conditions d'utilisation de Twitch.

La séquence a choqué de nombreux créateurs, qui se questionnent sur la légitimité d'un tel contenu, accessible à un public très jeune. Sur les réseaux, des extraits du live tournent encore: l'on peut en effet voir la «streameuse» s'adonner à des exercices de squats en micro-bikini lacé de part et d'autre.

«Comment cela est autorisé sur Twitch», fustige un twittos. Un autre, pour sa part, ne souhaite pas s'en prendre directement à Briana, mais questionne l'encadrement de la plateforme:

«Y'a pas moyen, comment c'est possible sur Twitch ? Pour le contexte: je suis du côté de ceux qui détestent le jeu, pas le joueur. Si c'est autorisé, allez-y. Mais, je pense que Twitch a manifestement laissé la ligne dériver beaucoup trop loin et l'incohérence insensée de la modération du contenu sur la plateforme est juste décevante.» Un internaute indigné sur Twitter

«Je me rappelle quand Twitch n'était qu'une plateforme de jeux,» soupire un autre utilisateur, en guise de réponse.

Twitch, kezako?

Twitch est une plateforme de streaming vidéo, où chacun peut partager ce qui le passionne, et interagir avec sa communauté en live. A l'origine, la plateforme, créée en 2011 et rachetée par Amazon en 2014, visait un public amateur de jeux vidéo, tels que Call of duty, Fortnite, ou encore League of Legends.

Mais petit à petit, grâce à sa popularité grandissante, les thèmes se sont élargis. Just chatting, cuisine, sport, karaoké... A chaque thème ses «streamers» fétiches, et son public. Si Twitch est plébiscité par les 18 à 35 ans, les jeunes de 11 à 18 ans sont bien présents sur le réseau et représentaient 28 % du public en 2021. Outre l'aspect ludique et communautaire, Twitch permet aux streamers de se faire de l'argent avec leur chaîne, par différents canaux. Que ce soit via des publicités ou un système d'abonnements, sur lesquels Twitch touche une commission.

Hot Tubs, beaches et des remous

Une catégorie longuement réclamée par les internautes a été introduite sur la plateforme en 2021: Pools, Hot Tubs, and Beaches. Littéralement: Piscines, jacuzzi et plages. Peut-être, pensez-vous à une innocente plage abandonnée, coquillages et crustacés, mais que nenni!

Le but du stream hot-tub? Faire un live dans un jacuzzi - peu importe sa taille ou sa couleur, qu'il soit gonflable ou pas, et coincer la bulle en maillot de bain, en papotant avec son bassin de followers. De façon concrète, plus la «streameuse» aquatique attise l'attention, plus elle est susceptible de recevoir des récompenses en espèces.

Dans l'optique de faire de la rétention d'utilisateurs et de satisfaire ses annonceurs, Twitch a donc ouvert la boîte de Pandore à un contenu plus adulte, pour le bonheur des uns, et pour le malaise des autres, qui souhaiteraient déjà voir la fin de l'ère des jacuzzis.

Le curseur chaotique de la modération

Mais quelle est la différence entre les hot-tub meta, et des plateformes comme Onlyfans? C'est là qu'est tout le paradoxe, justement. Car le contenu sexuellement explicite n'est pas autorisé sur Twitch.

Mais certains streameurs et streameuses de la catégorie «Jacuzzi» n'hésitent pas à flirter avec les limites mises en place par la plateforme. Car où tracer la frontière entre un bikini lambda, un bikini du style Borat, et un bikini si affriolant qu'il en frise le code de la ficelle? Et comment juger du degré de l'attention de la caméra sur les zones dénudées, point soulevé par le règlement de conduite de Twitch?

Le règlement d'Amazon, enfin, s'abat parfois de façon trop sévère. Pour exemple, l'animateur de Questions pour un Champion, Samuel Étienne, très suivi sur Twitch pour sa revue de presse quotidienne, avait été banni 24heures du réseau pour avoir simplement montré un article de Libération sur lequel figurait un couple nu en illustration, en novembre 2021.

