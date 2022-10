Un célèbre concours de pêche secoué par un scandale de tricherie

De son côté, Jason Fischer est écœuré par cette tricherie. D'autant que l'équipe incriminée avait déjà remporté plusieurs des concours qu'il a lui-même organisés. «Ils ne seront plus jamais autorisés à y participer», conclut-il. (sbo)

La foule, passablement échaudée par cette découverte, était à deux doigts de s'en prendre physiquement aux tricheurs. Ceux-ci se sont refusés à tout commentaire et font désormais l'objet d'une enquête .

Sceptique, Jason Fischer décide d'ouvrir les poissons et découvre alors plusieurs boules de plomb, ainsi que des filets. «Nous avons des poids dans le poisson!», a-t-il crié au moment de la découverte. Un moment qui a été immortalisé dans une vidéo devenue virale.

«Ce n'était tout simplement pas possible. Je pouvais sentir des objets durs à l'intérieur»

Le Doré jaune est une perche très appréciée des gourmets. Originaire d’Amérique du Nord, ce poisson est réputé pour son arrière-goût de noisette et peut atteindre une taille de 75 centimètres à l'âge adulte.

Un important concours de pêche se déroulait vendredi dernier au bord du Lac Erié, dans l’Etat d'Ohio, aux Etats-Unis . Le lac Erié est l'un des cinq Grands Lacs d'Amérique du Nord et c'est lui qui accueille le Lake Erie Walleye Trail . Un concours de pêche extrêmement réputé qui attire des participants de nombreux Etats voisins. 29 000 dollars de récompense attend celui qui pêchera la plus belle perche.

19°C oblige, nos dirigeants nous invitent chaudement à faire preuve de sobriété énergétique et à accumuler les couches de vêtements. Quitte à les brandir en étendard? Le col roulé, une pièce polémique qui échaude à tous les cou(p)s. Décryptage.

Jamais vêtement n'aura été si classique et pourtant si peu consensuel. Enfin bon, on parle quand même d'un pull. Noir, la plupart du temps. Qui n'a d'extravagant que de venir titiller votre menton. Pourtant, plus encore que votre nuque, le col roulé est capable de faire surchauffer une pièce aussi efficacement qu'un radiateur réglé au max.