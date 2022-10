Vidéo: watson

Une Américaine a fait l'erreur d'approcher un bison de trop près 🦬

Au Texas, une femme a filmé le moment où elle se fait encorner par un bison. Une mise en garde pour les randonneurs qui ignoreraient les dangers de s'approcher d'un tel animal.

Rebecca Clark faisait une randonnée en solo dans le parc Caprock Canyons qui abrite le plus grand troupeau de bisons de l'Etat du Texas, lorsqu'elle est tombée sur un groupe d'énormes bovins broutant à quelques mètres du sentier.

Elle a filmé elle-même la scène où elle tente de passer près des animaux avec précaution. Elle semble passer en toute sécurité jusqu'à ce que l'un des bisons se retourne, baisse la tête en grognant puis la percute.

Rebecca a expliqué dans une autre vidéo que le bison l'avait encornée et jetée dans un buisson voisin. Elle ne pouvait pas appeler les secours en raison d'un mauvais réseau, mais a tout de même réussi à envoyer des SMS à sa famille et à ses amis, qui ont alerté les autorités. Les ambulanciers l'ont transportée par hélicoptère dans un hôpital de Wichita Falls, au Texas, où elle a pu être soignée. Elle a déclaré avoir posté des vidéos de sa mésaventure pour encourager les randonneurs à faire preuve de prudence et a fait un appel aux dons sur TikTok pour l'aider à couvrir ses frais médicaux.

Les bisons sont les plus gros animaux terrestres d'Amérique du Nord. Ils doivent être à au moins 50 mètres des gens pour se sentir à l'aise, selon les recommandations du département des parcs et de la faune de l'État du Texas.

