Pourquoi changer de maison quand il suffit juste de la déplacer?

Une coutume aux Philippines consiste à venir en aide aux citoyens de manière désintéressée pour le bien commun. Son but: que chacun devienne un héros le temps d'une journée et cela inclut les déménagements.

«Bayanihan» est une coutume philippine dérivée du mot philippin «bayan», qui signifie nation, ville ou communauté. Le terme «bayanihan» lui-même signifie littéralement être dans un «bayan», qui fait référence à l'esprit d'unité communautaire. C'est une vieille tradition qu'on trouve représentée dans les manuels scolaires. Aux Philippines, l'esprit «Bayanihan» consiste à aider les autres sans attendre de récompenses, un geste désintéressé qui sert le bien commun.

Autrefois, lorsque les maisons étaient faites de matériaux plus légers comme les feuilles de cocotier, cette tradition signifiait aussi aider ses voisins à déménager… littéralement. Ce type de «Bayanihan» est désormais moins courant dans ce monde désormais fait de bâtiments bétonnés, mais l'esprit est toujours présent et s'applique encore lorsqu'il l'est possible, comme en témoigne ces images.



