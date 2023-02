Vidéo: watson

Encore un touriste lynché

Un touriste polonais a (encore) été malmené pour avoir grimpé sur la pyramide de Kukulcán au Mexique, un monument sacré pour de nombreux locaux.

Samedi 28 janvier, au Mexique, un touriste polonais s'est attiré les foudres de la population locale lors de sa visite d’un des sites les plus emblématiques du pays: la pyramide de Kukulcán dans le Yucatán.

Une profanation de plus pour locaux, qui supportent de moins en moins les touristes bravant les panneaux d'interdiction pour escalader ce temple vieux de 1000 ans que les Mayas ont bâti en l'honneur de Kukulcán, le dieu serpent à plumes.

Le touriste polonais avait gravi les marches du temple pour «prendre des photos et les partager sur les réseaux sociaux». Alors qu'il se faisait huer en descendant, un des touristes présents l’a frappé à la poitrine une fois qu'il avait touché la terre ferme. D’autres l’ont rejoint et se sont mis à le frapper à leur tour, certains avec des bâtons, pendant que d’autres le réprimandaient. Alors qu'il recevait de nombreux coups à la tête, la sécurité du site a pu intervenir pour dégager le pauvre touriste et l’escorter loin de la foule. L'imprudent a été placé en détention pendant 12 heures. Il a ensuite été condamné à payer une amende de 5 000 pesos mexicains (environ 250 francs) et a été sommé de supprimer les photos prises durant son escapade.

Ce touriste est la deuxième personne en deux mois à être arrêté après avoir tenté une excursion sur les marches du temple de Kukulcán, que les habitants appellent El Castillo. Une Mexicaine de Tijuana avait été accueillie par des insultes et des jets d'eau après avoir été forcée de descendre du temple le 20 novembre dernier. Elle avait été surprise en train de danser sur les marches et de prendre des photos avant que la foule enragée ne se mette à scander des appels à l'emprisonnement. Elle avait été arrêtée et condamnée à une amende équivalente.

L'ascension de cette pyramide de 30 mètres est interdite depuis 2008. Les amendes pour avoir escaladé le temple peuvent aller jusqu'à 5 000 francs, selon les dommages causés à la structure.

