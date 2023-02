Vidéo: watson

Pour son premier jour, ce garde-côte sauve une vie

Un garde-côte américain dont c'était le premier jour d'affectation s'est retrouvé à la tête d'un sauvetage spectaculaire.

C'était la première affectation de John Walton de la Garde côtière américaine. Le 3 février, alors qu'il s'entraînait avec son unité près de l'embouchure de la rivière Colombia qui marque la frontière entre l'Oregon et l'Etat de Washington, un appel d'urgence est arrivé.

Le Sandpiper, un yacht privé, a émis un message de détresse sur les canaux de secours, obligeant la Garde côtière américaine à se précipiter avec des bateaux et un hélicoptère au large de la côte afin de venir en aide au naufragé. John Walton a pu prouver son héroïsme lors de ce sauvetage spectaculaire.

Parce que la mer était trop agitée pour un sauvetage en bateau avec des vents violents soulevant des vagues jusqu'à six mètres de haut, le sauvetage n'était possible que depuis les aires. À peine diplômé de l'Académie de la Garde côtière en tant que sauveteur, John Walton était à bord de l'hélicoptère affrété pour le sauvetage. Il s'est lancé de l'appareil et a nagé jusqu'au yacht dans la mer houleuse. Au moment où il l'atteignit le bateau, celui-ci fut frappé par une vague violente et chavira. Malgré ces terribles conditions, John Walton a réussi à retrouver l'homme qui était passé par-dessus bord dans le chaos et à le faire héliporter.

Quelques heures seulement après cette première mission héroïque, le sauveteur a pu fêter son diplôme avec ses camarades. L'histoire se termine néanmoins avec une pointe d'ironie, car l'homme qui a été sauvé a été immédiatement arrêté par la police après le sauvetage. Il est entre autres soupçonné d'avoir volé le Sandpiper.

