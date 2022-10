Vidéo: watson

Europa-Park: les passagers du Silver Star évacués suite à un incident

Attention vertige! Le Silver Star, l'une des attractions phare du parc d'attraction allemand, s'est arrêté durant sa montée dimanche midi. Les 36 passagers à bord ont dû être évacués par les escaliers situés le long des rails.

Un incident a interrompu le fonctionnement du Silver Star, le grand huit qui marque l'entrée du parc d'attraction allemand Europa-Park depuis 20 ans. La rame de la montagne russe s'est arrêtée en pleine montée, obligeant les 36 passagers qui étaient installés dans le wagon à sortir par les escaliers de secours qui bordent la rame, encadrés par des équipes de secours.

Un incident aussitôt commenté sur les réseaux et par la direction du parc elle-même qui précise dans un communiqué:

«Un problème technique sur le système de chaîne de la montée du Silver Star a entraîné une interruption et une évacuation du grand huit dans les règles»

La direction d'Europa Park. Twitter

«Mon mari et nos enfants faisaient la queue quand ils ont vu le manège s’arrêter dans la montée», a raconté Aline, une française venue au parc pour la première fois au journal L'Alsace. La famille a alors pu voir des secouristes et des techniciens du parc, tout de rouge vêtus, gravir les escaliers du grand huit pour dégager les passagers et les faire descendre de manière sûre. L'attraction a pu rouvrir ses portes en milieu d'après-midi.

Avec une hauteur de 73 mètres, le Silver Star est l'une des montagnes russes les plus hautes d'Europe et peut atteindre 130 km/h. Le Silver Star fête cette année son 20e anniversaire et reste toujours l’une des attractions vedettes du parc allemand.

