Voici le «necrobot»: une araignée mort-vivante qui fascine la toile

Voici le «necrobot»: une araignée mort-vivante

Une équipe de chercheurs au Texas est parvenue à «ressusciter» le cadavre d’une araignée.

Voici une expérience à déconseiller aux arachnophobes. Une équipe d’ingénieurs du Preston Innovation Laboratory à l’Université Rice, au Texas, revendiquent la création de ce qu’ils ont appelé un «necrobot». Autrement dit: un mort-robot, réalisé à partir du cadavre d’une araignée trouvé dans leur laboratoire. Fascinés par ses pattes recroquevillées, les chercheurs se sont penchés sur leur mode de fonctionnement et ont découvert que ses huit membres, très puissants, sont actionnés par l’équivalent d’un système hydraulique. Une véritable révélation pour ces ingénieurs qui se sont empressés d’en tirer l’application concrète la plus évidente, du moins à leurs yeux: transformer des araignées mortes en pinces hydrauliques.

Une araignée-loup femelle. Les ingénieurs ont utilisé ce type de bestiole pour leurs expériences. marin linic

Mais alors Jamy, comment ça marche?

Les araignées n'ont pas de paires de muscles, seulement des muscles fléchisseurs. Afin de redresser leurs pattes à nouveau, elles utilisent la pression qu'elles créent à l'intérieur de leur corps. Comme elles ne peuvent plus le faire après leur mort, les pattes se contractent.



En insufflant de l’air à l’aide d’une aiguille introduite dans le corps de l’animal, ils sont parvenus à actionner ses pattes, à saisir de petits objets et à actionner l'interrupteur d'un circuit électrique. Pour tester sa résistance, ils ont même plié et déplié les membres plus de 1000 fois d’affilée sans constater d’usure notable du mécanisme.



Les scientifiques ont déjà un nom pour leur nouveau domaine de recherche: la «nécrobotique». Le préfixe « nécro» vient du grec et signifie «mort». Les araignées sont et resteront mortes, soulignent les ingénieurs. Ils n'ont fait qu’instrumentaliser leurs corps.



Pour Daniel Preston, directeur du Preston Innovation Laboratory, cette expérience pourrait avoir des débouchés bien utiles :

«Ces robots seraient capables d’effectuer des tâches répétitives comme le tri ou le déplacement d'objets à des petites échelles, et peut-être même assembler des éléments de microélectronique.»

Des entomologistes verraient aussi un avantage à utiliser cette araignée zombie pour duper et capturer des insectes. De plus, une araignée robot, contrairement aux outils métalliques ou en plastique, est parfaitement biodégradable. Ce qui signifie que les déchets peuvent être réduits de manière considérable.

