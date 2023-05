À 13 ans, un élève empêche un bus scolaire d'avoir un accident

Vidéo: watson

Agé de 13 ans, il empêche un bus d'avoir un accident

Aux États-Unis, dans le Michigan, un adolescent a réussi à sauver les soixante-six passagers de son bus scolaire.

C'est le genre d'histoire qu'on voit généralement à Hollywood. Aux États-Unis, un adolescent du Michigan a réussi à sauver les soixante-six passagers de son bus scolaire. Dillon Reeves, un étudiant âgé d'à peine 13 ans, a pu reprendre le contrôle du car alors que la conductrice venait de s'évanouir.

Le 26 avril dernier, il était 15h lorsque les étudiants du collège Carter rentrent chez eux en bus. C'est alors que la conductrice de l'autocar est prise de problèmes respiratoires. Elle prévient en urgence ses responsables expliquant qu'elle a des vertiges et qu'elle doit s'arrêter, mais la chauffeuse s'évanouit en quelques secondes à peine, alors que le bus poursuit sa route.

Avec un sang-froid étonnant, Dillon Reeves saute de son siège située 5 rangs plus loin pour se jeter à l'avant du bus et saisir le volant tout en posant son pied sur le frein. L'adolescent a également demandé à ses camarades paniqués d'appeler les secours qui ont pu intervenir. Les élèves et la conductrice sont tous sains et saufs.

Dillon est désormais célébré comme un héros dans la petite ville américaine de Warren. Son courage et sa réactivité ont été salués par les autorités locales. Après l'incident, le père de l'adolescent a tout de suite été prévenu:

«Lorsque j'ai reçu un coup de fil des policiers, je me suis dit: "Oh non, qu'est-ce qu'il a encore fait?" et ils m'ont dit que c'était pour une bonne nouvelle. Ils m'ont dit que mon fils était un héros.» Steeve Reeves BBC

Plus tard, Dillon Reeves souhaite devenir pompier pour sauver d'autres vies. Une vocation qu'il a déjà pu mettre en pratique à 13 ans seulement.



(sbo)



