50 ans de rancune: cet homme urinait sur la tombe de son ex-femme

«Cela me brise le cœur. Un homme du comté de Bergen, dans le New Jersey, a laissé des sacs d’excréments et de l’urine sur la pierre tombale de ma mère quasiment tous les matins, avec l’aide de sa femme. Nous avons des semaines et des mois de preuves. Ses agissements ont été signalés à la police et aux médias. Personne dans ma famille n’a eu de contact avec lui depuis 1976 environ.

Nous ne savons pas comment il a retrouvé la tombe de ma mère. Mais sa rancœur remonte à un problème survenu il y a près de 50 ans.»



Michael Murphy