Vidéo: watson

Cet ours polaire nous donne un cours de physique

Un ours polaire a été aperçu en train de ramper de tout son long sur une fine partie de la banquise pour mieux répartir sa masse et ainsi ne pas briser la glace.

Comment faire lorsqu'on pèse 450kg et qu'on doit traverser une fine couche de glace? Cet ours blanc a la réponse: la répartition de sa masse. En effet, en se couchant de cette manière, notre ours blanc répartit sa masse sur cette fine couche de glace. Une vraie compréhension de la physique par ce mammifère qui semble s'adapter au changement de son écosystème aujourd'hui totalement menacé par les activités humaines. Ces images ont été capturées sur Instagram par une touriste qui faisait une croisière en Arctique.

La glace, la meilleure amie de l'ours

Selon de nombreuses associations de défense de l'environnement, l’ours polaire pourrait disparaitre très rapidement de la surface de la terre. Avec le réchauffement climatique, l'Arctique se réchauffe quatre fois plus rapidement que le reste du monde. Pour l’ours polaire qui attend le retour du froid et de la glace pour se nourrir, la fonte des glaces est dramatique. L’été, les ours polaires sont en première ligne du changement climatique. Avec la fonte des glaces, les ours blancs sont contraints de jeûner sur la terre ferme pendant des mois, jusqu’au retour de la banquise, chaque année plus tardif. En effet, tant que la banquise ne s’est pas reformée, l’ours polaire n'a plus accès à ses proies.

Il y a de moins en moins d’ours polaires depuis les années 80. Aujourd’hui, il reste seulement entre 20 000 et 25 000 ours polaires dans le monde.