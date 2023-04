Vidéo: watson

«Ça a failli être mortel»

Dimanche 23 avril, six militants pour le climat du groupe Last Generation ont tenté d'empêcher une course de Formule E à Berlin. Ils ont essayé de se coller à la piste de circuit.

Peu avant le début de la huitième manche de la série de courses à l'ancien aéroport de Berlin-Tempelhof, des militants du groupe Last Generation ont grimpé par-dessus la clôture. Mais avant qu'ils ne puissent se coller devant et entre les voitures de course alignées, le personnel de sécurité a réussi à les évacuer. Ils ont été arrêté par la police pour établir leur identité. La course a commencé avec sept minutes de retard et a été remportée par le Néo-Zélandais Nick Cassidy.

Cette action a rencontré un niveau d'incompréhension particulièrement élevé, car la Formule E est une course avec des voitures électriques et non avec des moteurs à combustion. Le pilote de Formule E Jean-Eric Vergne s'est exprimé à ce sujet:

«Si ça s'était produit quelques secondes plus tard, ça aurait pu être mortel. C'est incompréhensible car on est dans une course électrique ici.»

Pour les activistes, le fait est que d'énormes quantités d'énergie sont gaspillées lors de courses avec des voitures électriques n'a pas de sens.



«Certains gèlent tout l'hiver en raison de leur peur justifiée de la prochaine facture d'électricité et à quelques mètres de là, des masses d'énergie précieuse sont gaspillées à chaque seconde pendant que nous applaudissons. Peu importe à quel point nous sommes heureux que ce soient désormais des voitures électriques qui accélèrent le long de la route, le calcul n'est pas bon!» Les activistes dans un communiqué.

