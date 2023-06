Pourquoi faire le plein peut s'avérer dangereux en été

Remplir son réservoir de carburant à raz-bord peut avoir des conséquences néfastes sur votre voiture, que ce soit des dommages à la peinture du véhicule ou même un risque d'incendie. Alors, quelle quantité d'essence mettre à la pompe?

L'été, les températures dépassant les trente degrés n'ont plus rien d'exceptionnel. Cela peut pourtant être dangereux pour votre voiture.

Tout les liquides, y compris l'essence, se dilatent rapidement à des température élevées. Les experts recommandent de ne pas remplir le réservoir à raz-bord afin d'éviter une surpression dans le réservoir en cas de forte chaleur.

Une hausse de température de vingt degrés peut en effet entraîner une dilatation d'un litre pour cinquante litres de carburant. Il est donc préférable d'arrêter le plein dès que la pompe s'arrête automatiquement, et de ne pas réinjecter d'essence par après (par à-coups ou en pressant moins fort la détente de la pompe) pour remplir à ras bord, comme le font certains usagers un peu trop pointilleux.

Jusqu'à l'incendie du véhicule

En Allemagne, l'Automobile club kraftfahrer-schutz (KS) met en garde contre les conséquences de la dilatation du carburant due à la chaleur provoquée par le rayonnement solaire et aux températures extérieures élevées. Cela peut:

endommager la peinture du véhicule

endommager la protection du soubassement

... provoquer un incendie du véhicule (dans le pire des cas)

Dans les stations-service, l'essence est stockée sous terre à une température d'environ dix degrés. En cas de températures élevées à la surface, notamment lors d'épisodes de canicule, l’essence se dilate rapidement.

Ne pas se garer en plein soleil

Après avoir fait le plein, mieux vaut donc ne pas garer votre voiture en plein soleil. Il y a une autre raison de bien choisir votre place de parking en été: après un trajet, le moteur et le système d'échappement dégagent une énorme chaleur qui peut enflammer un talus sec en seulement quelques secondes.

Cela concerne plus particulièrement les véhicules surbaissés. Afin de minimiser ce risque, il est recommandé de se garer sur des prairies tondues à ras et au sol plat, et de se tenir à distance de l'herbe sèche ou des tas de feuilles.

