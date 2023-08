Ce petit bijou ressuscite le plaisir de conduire. Image: pembleton.co.uk

Voici combien pèse la voiture la plus légère au monde

Elle est menue, dotée d'un petit moteur, d'un cockpit ouvert, de sièges en cuir, de pneus fins, et procure beaucoup de plaisir: voici la Pembleton T24!

Oui, ça existe encore: une expérience de conduite automobile qui fait vraiment plaisir.

Le point fort de la voiture que nous vous présentons aujourd'hui n'est pas sa puissance, mais sa construction légère et ses pneus fins. Mesdames et Messieurs, voici la Pembleton T24!

Image: pembleton.co.uk

Même si on ne dirait pas, il s'agit d'une voiture ultramoderne, construite de nos jours, et qui répond aux exigences de sécurité modernes. Son design est cependant clairement inspiré des années 1920.

On appelait ce type de voitures construites principalement entre 1910 et la fin des années 20 des Cyclecars. Elles offraient une conduite sportive à un prix abordable.



Image: pembleton.co.uk

Fidèle à cette tradition, la manufacture automobile de Pembleton, située dans le pittoresque comté du Shropshire, dans l'ouest de l'Angleterre, construit des voitures qui ressemblent à leurs modèles originaux, non seulement d'un point de vue esthétique, mais aussi en termes d'approche globale.

Ici, les carrosseries sont façonnées à la main avec amour par des spécialistes. Elles sont percées et rivetées. Cependant, et c'est là toute la différence faite par Pembleton, la technologie moderne s'y ajoute: un moteur bicylindre en V économique avec injection électronique d'essence (concrètement: celui d'une Moto Guzzi V85), une suspension à roues indépendantes, des freins à disque, ainsi que les autres standards techniques actuels habituels. Ainsi qu'un coffre à bagages étonnamment généreux pour sa taille, ce qui n'est pas négligeable.

Image: pembleton.co.uk

Le Pembleton T24 est avant tout une petite voiture de sport très rapide. Avec une puissance de moteur de... 79 chevaux. Oui, c'est tout juste la puissance du moteur 850 cm3. Sous-motorisé? Pas du tout. Car la voiture pèse...

... 361 kilos.

Image: pembleton.co.uk

La Pembleton T24 est donc officiellement la voiture de production la plus légère du monde. Et en plus, elle a un rapport de puissance de 218 chevaux par tonne, ce qui est largement suffisant pour rivaliser avec les voitures les plus puissantes que l'on croise sur la route. Le tout pour un montant de 37 000 francs.



Où est passé le plaisir de conduire?

De nos jours, le concept de plaisir de conduire n'existe presque plus. Le trafic quotidien est trop dense, et les trajets pendulaires sont souvent sans intérêt. Pour pallier l'ennui, on mise sur le confort, ainsi que sur la technologie. «Je peux lancer un tweet par commande vocale pendant que je suis dans les embouteillages ! Youpi!»

De plus, les gens s'offrent des véhicules au moteur très puissant, mais qu'ils ne peuvent jamais complètement exploiter sur les routes - quelle frustration!

Image: pembleton.co.uk

Image: pembleton.co.uk

La Pembleton, une solution

Cependant, avec le petit moteur de la Pembleton, le plaisir de conduire au quotidien existe bel et bien. Jay Leno l'a défini de manière très pertinente comme «being able to use ALL the horsepower ALL the time» (pouvoir exploiter tous les chevaux, tout le temps).

Faire tourner un petit moteur à plein régime offre beaucoup plus de plaisir que de devoir constamment respecter la limitation de vitesse dans un monstre de puissance. Si l'on ajoute à cela le fait que, comme dans la Pembleton, on est assis dans un cockpit ouvert, dans des sièges en cuir, et que l'on roule sur des pneus fins qui offrent l'équilibre parfait entre adhérence et spin, alors même le trajet d'une demi-heure pour se rendre au bureau devient une belle expérience.

Et pour un road trip de week-end avec son ou sa partenaire, l'expérience est sans doute imbattable.

Bonus 1: 361 kilos et quatre roues, c'est trop extravagant pour vous? Pembleton construit aussi le V-Sport, un tricycle de 298 kilos:

Image: pembleton.co.uk

Bonus 2: Le T24 dans le «Late Brake Show»

