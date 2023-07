Des pneus, noirs. Image: getty

Pourquoi les pneus des voitures sont noirs?

En fait, les pneus devraient être blancs. Car ils sont principalement composés de caoutchouc. Et ce serait plus visible et plus sûr. Pourtant, les pneus sont noirs. Explications.

Malgré tous les progrès techniques et les nombreux changements intervenus depuis l'invention de la voiture, une chose semble être restée inchangée jusqu'à aujourd'hui: les pneus de voiture sont noirs. Mais pourquoi?

Tüv Nord, société allemande spécialisée dans la sécurité des produits, explique: le composant principal des pneus est bien le caoutchouc, le latex des plantes d'hévéa, donc blanc. Mais ce caoutchouc est mou et collant. Ce n'est que l'ajout de nombreux autres matériaux comme des huiles et du textile qui confère au pneu en caoutchouc les propriétés nécessaires. Le noir de carbone, entre autres, assure sa résistance à l'usure.

Le procédé fondamental de fabrication des pneus a été développé par Charles Goodyear dès 1839, et il a fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui. Certes, il existait des pneus à flancs blancs, qui sont aujourd'hui encore très appréciés des amateurs de voitures anciennes, mais ils ont, eux aussi, une bande de roulement noire.

Pneus à flancs blancs. Image: iamgo

De toute façon, les pneus de couleur claire auraient du mal à s'imposer sur le marché, car la saleté des routes et chemins rendrait rapidement les pneus inesthétiques. La production de pneus colorés, ou du moins imprimés en couleur, est aujourd'hui techniquement possible et on les voit parfois dans le milieu du tuning. Mais la percée ne s'est pas faite au-delà de ce cercle d'initiés...

