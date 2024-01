Comment un bref coup d'œil sous votre voiture peut sauver des vies

Avant de prendre la route l'hiver, il est utile de gratter ses vitres et ses phares, vérifier les pneus ou les essuie-glaces. Mais peu pensent à regarder sous le véhicule. On le devrait, pourtant, car on y trouve parfois des surprises inhabituelles...

Christopher Clausen / t-online

Plus de «Société»

Un article de

Un contrôle rapide des pneus ou pour vérifier que les essuie-glaces ne sont pas sales avant de prendre la route est toujours utile. D'habitude, ces mesures suffisent au quotidien. Mais en hiver, il peut s'avérer salvateur de prévoir quelques minutes de plus pour jeter un coup d'œil sous la voiture. Et ce, même si vous êtes pressé le matin et devez encore gratter les vitres et les phares de votre véhicule.

En effet, lorsque les températures sont glaciales, les animaux comme les chats se réfugient souvent sous les voitures. Après tout, ils y trouvent un abri contre les précipitations et le vent. Parfois, la chaleur résiduelle du moteur leur sert aussi de chauffage bienvenu.

ATTENTION, MINOU!​ imago

Nos amis à quatre pattes ne se glissent pas seulement sous la carcasse, mais parfois entre les roues ou certains espaces difficilements visibles. Des animaux sauvages comme des furets peuvent aussi s'y glisser.

Faire fuir les animaux

C'est donc une bonne idée de jeter un coup d'oeil sous votre véhicule pour les effrayer avant de démarrer le moteur. Si vous n'y arrivez pas, lancez celui-ci et attendez un peu que le bruit et le mouvement les fasse fuir.

Si vous démarrez le moteur et que vous vous mettez en route aussitôt, certains animaux peuvent ne pas avoir le temps de dégager ou s'enfuir. Vous risquez de les blesser, voir de les tuer.

Traduit et adapté par Nicolas Varin