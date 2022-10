6 astuces imparables pour enlever la buée sur les vitres de votre voiture

En automne et en hiver, les vitres de la voiture se couvrent rapidement de buée. Grâce à ces astuces, vous veillerez à ce que les vitres avant et arrière restent dégagées.

Un article de

Une vue claire à travers les vitres est particulièrement importante pendant la période sombre de l'année. En effet, cela permet d'éviter que les sources de lumière, par exemple les phares d'autres voitures, ne vous éblouissent. Pourtant, il arrive que de la buée sur vos vitres vous empêche de voir clair. Que faire?

Allumer la climatisation

La climatisation dans la voiture ne sert pas seulement à rafraîchir en été, elle rend également de précieux services en hiver. Elle déshumidifie l'air et, en combinaison avec la ventilation, permet de voir plus rapidement à l'extérieur lorsque les vitres sont embuées, comme l'explique Vincenzo Lucá du TÜV Süd.

Comme la climatisation garde l'air plus sec et donc les vitres également, il est conseillé de rouler plus souvent en hiver avec la climatisation enclenchée. Il faudrait donc appuyer sur le bouton «A/C» et pas seulement sur la ventilation.

Conseil: Juste avant la fin du trajet, désactivez la fonction de refroidissement de la climatisation, mais pas la ventilation. Cela permet d'éviter l'humidité résiduelle dans le système. Cette humidité favorise la prolifération des bactéries et des champignons, et donc la formation d'odeurs.

Laisser sortir l'humidité

Des chiffons en microfibres ou des mouchoirs en papier permettent de dégager les vitres embuées. L'important est toutefois que l'humidité soit évacuée. «Chauffer ne sert à rien si vous laissez les fenêtres ouvertes», explique Lucá. Lorsque le véhicule est garé, l'air humide se condense à nouveau sur les vitres froides. Si vous garez votre voiture dans un garage, laissez les fenêtres latérales entrouvertes pendant la nuit pour que l'air humide puisse s'échapper.

Image: Shutterstock

Placer des noix

Il est très facile d'éviter la formation de buée sur les vitres avant de prendre la route en enveloppant des noix dans un linge et en les plaçant au pied du siège du passager. Une petite coupelle de sel de table peut avoir le même effet. Une autre alternative consiste à acheter un déshumidificateur dans un magasin de bricolage.

Vérifier les aérations en cas de buée sur la vitre arrière

La climatisation est en marche et pourtant la vitre arrière se couvre de buée? La climatisation est rarement en cause, explique Dietmar Clysters, porte-parole du secteur automobile allemand. Au lieu de cela, ce sont souvent des ventilations dites forcées dans le coffre qui sont obstruées et qui expliquent la mauvaise aération de la voiture. Celles-ci sont généralement cachées derrière le revêtement latéral et peuvent être bloquées par des bagages.

«Beaucoup de gens entassent des couvertures à gauche et à droite», explique Clysters. Il est également conseillé, dans la mesure du possible, de ne pas laisser des vestes ou des manteaux humides trop longtemps dans le coffre.

Nettoyer votre vitre

Aussi banal que cela puisse paraître: gardez vos vitres propres de l'intérieur. Souvent, un fin dépôt se forme pendant l'été à cause de la climatisation et de la ventilation. «Une vitre sale s'embue plus vite qu'une vitre propre», explique Dietmar Clysters, porte-parole de l'Association allemande des métiers de l'automobile.

Pour le nettoyage, l'alcool à brûler dilué dans de l'eau convient tout aussi bien que le nettoyant pour vitres du supermarché. Conseil: ne pas laisser sécher les deux produits, mais les frotter immédiatement après les avoir appliqués et les essuyer avec un chiffon propre et absorbant.

Eviter les sprays antibuée

Les produits antibuée forment un film qui repousse l'humidité sur les surfaces vitrées. Ce film empêche temporairement la formation de buée sur les vitres. L'effet peut durer jusqu'à 72 heures avant que le produit ne doive être réappliqué. Toutefois, pour obtenir cet effet anti-humidité, de nombreux fabricants utilisent des ingrédients douteux ou nocifs pour la santé, prévient l'association des consommateurs. Mieux vaut donc ne pas y toucher.

((dpa,ccn ))