L'accident n'a heureusement fait aucun blessé. Les deux pilotes, Kirkwood et Rosenqvist, s'en sont sortis indemnes et la roue qui s'est dirigée vers les tribunes du public n'a touché personne, hormis une voiture qui était stationnée. Outre les dégâts matériels, l'incident n'a donc pas eu de conséquences graves.

Le Suédois Felix Rosenqvist a perdu le contrôle de son véhicule après avoir heurté le mur à plusieurs reprises. Il a glissé sur le circuit et s'est soudainement retrouvé en marche arrière au milieu de la piste où il a été percuté par l'Américain Kyle Kirkwood. La voiture de ce dernier a perdu une roue qui s'est envolée au-dessus de la clôture de sécurité. La voiture elle-même s'est retournée et a frôlé le mur.

Vous possédez sûrement une clef secrète dans votre voiture

De nombreux automobilistes disposent d'une clé de secours cachée - mais ne le savent pas. Où est-elle dissimulée et à quoi sert-elle?

Les voitures modernes misent de plus en plus sur la fonctionnalité du «Keyless», un système permettant de tout contrôler à distance. Elles n'ont désormais même plus de clés rétractables, et parfois, même plus de serrures sur les portières. Mais que se passe-t-il si la batterie est épuisée ou si la télécommande est cassée?